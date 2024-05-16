С начала года полицейские доставили в военкоматы более 2,3 тыс. человек

С начала 2024 года столичные полицейские разыскали и доставили в военкоматы более 2,3 тыс. человек для составления административных материалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua сообщили в ответе на запрос в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Установление места пребывания мужчин

"С начала 2024 года с ТЦК и СП в ГУНП в городе Киеве поступило 5833 обращения для установления места пребывания лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", - сообщили в столичной полиции.

Интересно, что почти месяц назад количество обращений о розыске от ТЦК в столичную полицию составляло 5387 человек. То есть в розыск за это время добавилось почти полтысячи уклонистов.

Сколько человек уже доставили в полицию?

Столичные правоохранители также уточнили, что в настоящее время установлено местонахождение и доставлено в ТЦК и СП для составления административных материалов 2319 человек (еще месяц назад эта цифра по данным полиции составляла 1416 человек). То есть за почти месяц разыскали и отвезли в военкоматы почти тысячу человек.

Также читайте: Около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения, - румынская полиция

Как разыскивают уклонистов?

"Для установления местонахождения указанных лиц полиция использует все имеющиеся возможности", - резюмировали в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Хмельницкой области с целью реализации мер безопасности на период действия военного положения в Украине у граждан будут проверять документы, вещи, транспортные средства и служебные помещения.