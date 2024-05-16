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Новости
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С начала года полицейские доставили в военкоматы более 2,3 тыс. человек

Ухилянтів доставляють у відділ поліції

С начала 2024 года столичные полицейские разыскали и доставили в военкоматы более 2,3 тыс. человек для составления административных материалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua сообщили в ответе на запрос в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Установление места пребывания мужчин

"С начала 2024 года с ТЦК и СП в ГУНП в городе Киеве поступило 5833 обращения для установления места пребывания лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", - сообщили в столичной полиции.

Интересно, что почти месяц назад количество обращений о розыске от ТЦК в столичную полицию составляло 5387 человек. То есть в розыск за это время добавилось почти полтысячи уклонистов.

Сколько человек уже доставили в полицию?

Столичные правоохранители также уточнили, что в настоящее время установлено местонахождение и доставлено в ТЦК и СП для составления административных материалов 2319 человек (еще месяц назад эта цифра по данным полиции составляла 1416 человек). То есть за почти месяц разыскали и отвезли в военкоматы почти тысячу человек.

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Как разыскивают уклонистов?

"Для установления местонахождения указанных лиц полиция использует все имеющиеся возможности", - резюмировали в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Хмельницкой области с целью реализации мер безопасности на период действия военного положения в Украине у граждан будут проверять документы, вещи, транспортные средства и служебные помещения.

Автор: 

Киев (25472) уклонисты (804) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+10
Якщо до 18 травня 2024 року, в законодавстві не було ніякої норми про доставлення до ТЦК, то на якій підставі взагалі людей туди доставляли??? Це нонсенс, поліція сама наголосила що вони займалися свавіллям та викрадали людей!
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16.05.2024 11:25
+7
згоден.
мєнтам не можна в окопи.
замість себе, вони, п'ять тис дурніших, заштовхають в тцк.
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16.05.2024 11:26
+3
Ії і після немає. Немає такої норми щоб дозволяла правоохоронним органам доставляти когось в цивільну організацію примусово. Вас же до ресторану поліція не може примусово привезти? Чого тоді то тцк може?

Країна скочуються в правовий нігелізм. І в кожен сам за себе. Повірте мені, гранати в броварах це лише квіточки.
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16.05.2024 11:48
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Якщо до 18 травня 2024 року, в законодавстві не було ніякої норми про доставлення до ТЦК, то на якій підставі взагалі людей туди доставляли??? Це нонсенс, поліція сама наголосила що вони займалися свавіллям та викрадали людей!
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16.05.2024 11:25 Ответить
Ії і після немає. Немає такої норми щоб дозволяла правоохоронним органам доставляти когось в цивільну організацію примусово. Вас же до ресторану поліція не може примусово привезти? Чого тоді то тцк може?

Країна скочуються в правовий нігелізм. І в кожен сам за себе. Повірте мені, гранати в броварах це лише квіточки.
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16.05.2024 11:48 Ответить
Сподіваюсь всіх цих поліцейських вже звільнили?
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16.05.2024 11:26 Ответить
Доставка до тцк є виключно в компетенції поліції за зверненням тцк. Бусилізація і є незаконною, а мусорня, яка це кришувала співучасники. Але якщо мєнти раніше вислужувались, то з 18 числа ім вже нецікаво, мотивації немає. Будуть саботувати, бо цікавіше навіть штормити пішоходів
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16.05.2024 11:30 Ответить
Це брехня, поліція не має жодних повноважень доставляти когось до ТЦК. В разі неявки особи за повісткою ТЦК складає протокол про адмін порушення і відправляє в виконавчу службу -- все. Всі данні в них є, в самій цій же повістці. Якщо людина ухиляється від служби то людину затримують згідно кримінального провадження, за санкцією суду, і доправляють у сізо, для обрання запобіжного заходу, і суду, а не до тцк.

Мусора самі зізнались що займаються викраденням людей і незаконним доставленням кудись там в якісь підвали тцк.

Мусора -- не люди (с).
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16.05.2024 11:39 Ответить
Наголошую НЕПЕРЕДБАЧЕНО ЖОДНОГО МЕХАНІЗМУ доставлення когось до тцк. Навіть в новому законі. Бо тцк це цивільна структура в підпорядкуванні міністерства оборони, так само було що затримати когось щоб доправити до державного хоспесу під керуванням мін. охорони здоров"я. Це дибілізм, мвс свідомо порушує всі конвенції з прав людей, про тцкшних людоловів взагалі мовчу -- вони довго жити не будуть.
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16.05.2024 11:44 Ответить
Це ти з окопу пишеш?
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16.05.2024 11:50 Ответить
згоден.
мєнтам не можна в окопи.
замість себе, вони, п'ять тис дурніших, заштовхають в тцк.
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16.05.2024 11:26 Ответить
Якщо у поліції немає доказів про вчинення вами порушення,ці "доставки"у тцк,на підставі якихось записів на планшеті незаконні,жидобільшовизм у всій своїй красі,жиди у zелених френчах та малороси із свинячими рилами на підтанцьовках
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16.05.2024 11:38 Ответить
А можна було б безболісно доставити половину поліцаїв - тисяч так 200.
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16.05.2024 12:20 Ответить
Вони і немовлят викрадали б і доставляли, аби самим не йти до війська та виконувати присягу. У випадку небезпеки тікають першими, а якщо окупують їх місто чи село, більшість цих офіційних "ухилянтів" що залишилися з таким самим завзяттям доставляють людей вже окупаційній владі.
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16.05.2024 12:59 Ответить
 
 