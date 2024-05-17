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Заморожені активи РФ можуть піти, зокрема, на відновлення пошкодженої енергетики України, - Яресько

Яресько розповіла, на що можуть піти заморожені активи РФ

Російські заморожені активи мають піти на відбудову України, зокрема на відновлення енергетики.

Про це заявила член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, ексміністр фінансів України Наталія Яресько, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відновлення потребує фінансування вже зараз. Зокрема це стосується енергосистеми, яка зазнала суттєвих пошкоджено через російські ракетні удари.

"Треба зробити все для того, щоби перед зимою у населення була електроенергія. Для цього необхідні гроші. Так, є гроші доступні від партнерів. Але чи їх достатньо?" - наголосила Яресько.

Дивіться: Конфіскація заморожених російських активів та її перспектива: Онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Також, додала ексголова Мінфіну, держбюджет також потребує коштів.

"Як колишній міністр фінансів я дуже турбуюся за український бюджет. Нам необхідно пам’ятати про те, що цей бюджетний дефіцит, так званий соціальний дефіцит - це зарплати державних службовців. Необхідно фінансувати державних службовців, вчителів, лікарів, тих, хто працює, надаючи допомогу людям", - сказала Яресько фінансів, додавши, що для цього також мають бути використані заморожені російські активи.

"Необхідно пам’ятати і про те, що цивільний бюджет надзвичайно важливий для підтримки функціонування держави і важливий для того, щоб люди поверталися додому в Україну", - додала вона.

Питання конфіскації, на думку Яресько, треба вирішити якомога швидше, оскільки немає гарантій, що Західна допомога надходитиме постійно і вчасно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник держсекретаря США Рейдмейкер

Автор: 

Яресько Наталія (83) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+9
Пані Яресько, одна із найкращих та найпливовіших фінансисток світу.
Саме вона не дала звалитися Україні в дефолт, коли бандюкович залиши в держскарбниці 108 тис. гривень.
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17.05.2024 16:51
+4
Яремько працюе на Ахметова?!
здаеться так.

Бо в Україні е багато чого що можно востанавлювати- житло для людей,тощо.
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17.05.2024 16:59
+4
нам потрібні професіонали а не крикуеи-популісти
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17.05.2024 20:00
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Лишньохромосомі сколківські тролі вже кльорають по клавіатурі злісні коменти, що це неправда, ніхто грошей не віддасть, гроші розкрадуть, та інші сколківські брехливі вкиди
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17.05.2024 16:39 Відповісти
Гроші повинні піти на відновлення ядерного статусу України ! Бо ви нескінченно будете відновлювати, а підори руйнувати ! В результаті не буде ні відновленого, ні грошей !!!
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17.05.2024 16:45 Відповісти
Зєля з ядерною бомбою...перелякаються всі...
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17.05.2024 17:05 Відповісти
І зєлі для цього немає яєць !
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17.05.2024 17:13 Відповісти
Нескінченне відновлення - це ж справжній клондайк. Ріг достатку!
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17.05.2024 17:06 Відповісти
а ця жаба звідки вилізла ?
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17.05.2024 16:45 Відповісти
Пані Яресько, одна із найкращих та найпливовіших фінансисток світу.
Саме вона не дала звалитися Україні в дефолт, коли бандюкович залиши в держскарбниці 108 тис. гривень.
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17.05.2024 16:51 Відповісти
Пані Яресько зробила це настільки успішно, що після того її поставили на Пуерто Ріко, розчищати борг в 80 млрд.
Вона так вставила фітиль у дупу місцевим крадіям, що губер Пуерто Ріко її матюкав в мікрофон, защо і вилетів з посади, прихопивши з собою ще й начфіна території.
пс - крадуть в Пуерто Ріко просто безбожно, від губера до кожного пересічного. Хтось списує багатомільйонні кредити з Banco Popular, хтось дає лікарю на лапу п'ять тисяч, оформлює собі інвалідність у 25 років, і смокче з наших податків до самісінької смерті.
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17.05.2024 19:25 Відповісти
Це, якщо, під вашим наглядом, пані Наталю. Інакше, двоє із 5-6 дефективних менеджерів Зеленського, шурма та гетманцев , їх швидко прилаштують.
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17.05.2024 16:57 Відповісти
Яремько працюе на Ахметова?!
здаеться так.

Бо в Україні е багато чого що можно востанавлювати- житло для людей,тощо.
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17.05.2024 16:59 Відповісти
Яке там на..уй відновленні, всі знають куди вони підуть...на офшори.
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17.05.2024 17:39 Відповісти
А могут и не пойти.
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17.05.2024 17:49 Відповісти
Яресько , включи мозгі . Мильони українців без житла . Нехай їм будують приватни дома , а українці сами виришать як їх робити теплими.

а олигархів забовязати САМИМ ВІДБУДУВАТИ ОБЬЕКТИ ЕНЕРГЕТИЦІ , чи націоналізувати
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17.05.2024 18:20 Відповісти
Риби вам не дадуть, тільки вудку.
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17.05.2024 19:18 Відповісти
Угу, на рибку олігархи вже націлілись . Довели енергообьекти до розвалу , а зараз Кличко милярди їм теплоенерго виділів покрити збитки . А ВІЛЛУ У ІТАЛІЇ АХМЕТОВУ ПРОДАТИ СЛАБО ?
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17.05.2024 19:36 Відповісти
Нахіба ВАМ персонально щось давати? Ви ж проїсте його за місяць і знов просити прийдете? А ДТЕК відновить генерацію, бо має масштаб.
пс - почав писати до того як зрозумів що відповідаю буратіні адепту Св. Саака. Вибачаюсь, більше не буду.
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17.05.2024 21:35 Відповісти
І ніхрен тарифи підіймати на е/е для населення.
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17.05.2024 19:30 Відповісти
нам потрібна Яресько
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17.05.2024 19:33 Відповісти
Нееть . Потрібен Саакашвили
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17.05.2024 19:37 Відповісти
нам потрібні професіонали а не крикуеи-популісти
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17.05.2024 20:00 Відповісти
Саакашвили багато зробив для Грузії, а Яресько грохнула багато українських банків . Памятаю , як це було .
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17.05.2024 20:31 Відповісти
реформи у Грузії робив Каха Бендукідзе, а не Саакашвілі
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17.05.2024 20:37 Відповісти
Уже Яресько? Грохнули кантори "роги-і-копита".
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17.05.2024 21:03 Відповісти
так,грохнула банки по відмиванню та викачуванню бабла
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17.05.2024 23:20 Відповісти
Геніальне рішення, як і все, що воно робило.
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17.05.2024 21:50 Відповісти
 
 