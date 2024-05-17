Заморожені активи РФ можуть піти, зокрема, на відновлення пошкодженої енергетики України, - Яресько

Російські заморожені активи мають піти на відбудову України, зокрема на відновлення енергетики.

Про це заявила член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, ексміністр фінансів України Наталія Яресько, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, відновлення потребує фінансування вже зараз. Зокрема це стосується енергосистеми, яка зазнала суттєвих пошкоджено через російські ракетні удари.

"Треба зробити все для того, щоби перед зимою у населення була електроенергія. Для цього необхідні гроші. Так, є гроші доступні від партнерів. Але чи їх достатньо?" - наголосила Яресько.

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Також, додала ексголова Мінфіну, держбюджет також потребує коштів.

"Як колишній міністр фінансів я дуже турбуюся за український бюджет. Нам необхідно пам’ятати про те, що цей бюджетний дефіцит, так званий соціальний дефіцит - це зарплати державних службовців. Необхідно фінансувати державних службовців, вчителів, лікарів, тих, хто працює, надаючи допомогу людям", - сказала Яресько фінансів, додавши, що для цього також мають бути використані заморожені російські активи.

"Необхідно пам’ятати і про те, що цивільний бюджет надзвичайно важливий для підтримки функціонування держави і важливий для того, щоб люди поверталися додому в Україну", - додала вона.

Питання конфіскації, на думку Яресько, треба вирішити якомога швидше, оскільки немає гарантій, що Західна допомога надходитиме постійно і вчасно.

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