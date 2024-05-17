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Замороженные активы РФ могут пойти, в частности, на восстановление поврежденной энергетики Украины, - Яресько

Яресько розповіла, на що можуть піти заморожені активи РФ

Российские замороженные активы должны пойти на восстановление Украины, в частности - на восстановление энергетики.

Об этом заявила член Совета Безопасности Киевского форума по безопасности, экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, восстановление требует финансирования уже сейчас. В частности, это касается энергосистемы, которая получила существенные повреждения из-за российских ракетных ударов.

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"Надо сделать все для того, чтобы перед зимой у населения была электроэнергия. Для этого необходимы деньги. Да, есть доступные деньги от партнеров. Но достаточно ли их?" - подчеркнула Яресько.

Также, добавила экс-глава Минфина, госбюджет также нуждается в средствах.

"Как бывший министр финансов, я очень беспокоюсь за украинский бюджет. Нам необходимо помнить о том, что этот бюджетный дефицит, так называемый социальный дефицит - это зарплаты государственных служащих. Необходимо финансировать государственных служащих, учителей, врачей, тех, кто работает, оказывая помощь людям", - сказала экс-министр финансов, добавив, что для этого также должны быть использованы замороженные российские активы.

"Необходимо помнить и о том, что гражданский бюджет чрезвычайно важен для поддержания функционирования государства, важен для того, чтобы люди возвращались домой в Украину", - добавила она.

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"Восстановление нуждается в финансировании уже сейчас. Если посмотреть, что произошло с марта из-за российских ракетных атак: уничтожение энергетической системы, повреждено и разрушено огромное количество электростанций", - сказала она.

Наталья Яресько подчеркнула, что украинский государственный бюджет также остро нуждается в средствах.

Читайте: Россия и Китай шантажируют Европу, чтобы не допустить конфискации замороженных активов РФ, - экс-советник Госдепа Зеликов

"Как бывший министр финансов я очень беспокоюсь за украинский бюджет. Нам необходимо помнить о том, что этот бюджетный дефицит, так называемый социальный дефицит - это зарплаты государственных служащих. Необходимо финансировать государственных служащих, учителей, врачей, тех, кто работает, оказывая помощь людям", - подчеркнула экс-министр финансов, добавив, что для этого также должны быть использованы замороженные российские активы.

"Необходимо помнить и о том, что гражданский бюджет чрезвычайно важен для поддержания функционирования государства и важен для того, чтобы люди возвращались домой в Украину", - добавила она.

По мнению Натальи Яресько, вопрос конфискации российских активов должен быть решен как можно скорее, поскольку нет стопроцентной гарантии, что помощь от Запада будет поступать постоянно и вовремя, как это произошло с задержкой предоставления военной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Китай шантажируют Европу, чтобы не допустить конфискации замороженных активов РФ, - экс-советник Госдепа Зеликов

Автор: 

Яресько Наталья (504) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+9
Пані Яресько, одна із найкращих та найпливовіших фінансисток світу.
Саме вона не дала звалитися Україні в дефолт, коли бандюкович залиши в держскарбниці 108 тис. гривень.
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17.05.2024 16:51
+4
Яремько працюе на Ахметова?!
здаеться так.

Бо в Україні е багато чого що можно востанавлювати- житло для людей,тощо.
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17.05.2024 16:59
+4
нам потрібні професіонали а не крикуеи-популісти
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17.05.2024 20:00
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Лишньохромосомі сколківські тролі вже кльорають по клавіатурі злісні коменти, що це неправда, ніхто грошей не віддасть, гроші розкрадуть, та інші сколківські брехливі вкиди
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17.05.2024 16:39 Ответить
Гроші повинні піти на відновлення ядерного статусу України ! Бо ви нескінченно будете відновлювати, а підори руйнувати ! В результаті не буде ні відновленого, ні грошей !!!
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17.05.2024 16:45 Ответить
Зєля з ядерною бомбою...перелякаються всі...
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17.05.2024 17:05 Ответить
І зєлі для цього немає яєць !
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17.05.2024 17:13 Ответить
Нескінченне відновлення - це ж справжній клондайк. Ріг достатку!
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17.05.2024 17:06 Ответить
а ця жаба звідки вилізла ?
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17.05.2024 16:45 Ответить
Пані Яресько, одна із найкращих та найпливовіших фінансисток світу.
Саме вона не дала звалитися Україні в дефолт, коли бандюкович залиши в держскарбниці 108 тис. гривень.
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17.05.2024 16:51 Ответить
Пані Яресько зробила це настільки успішно, що після того її поставили на Пуерто Ріко, розчищати борг в 80 млрд.
Вона так вставила фітиль у дупу місцевим крадіям, що губер Пуерто Ріко її матюкав в мікрофон, защо і вилетів з посади, прихопивши з собою ще й начфіна території.
пс - крадуть в Пуерто Ріко просто безбожно, від губера до кожного пересічного. Хтось списує багатомільйонні кредити з Banco Popular, хтось дає лікарю на лапу п'ять тисяч, оформлює собі інвалідність у 25 років, і смокче з наших податків до самісінької смерті.
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17.05.2024 19:25 Ответить
Це, якщо, під вашим наглядом, пані Наталю. Інакше, двоє із 5-6 дефективних менеджерів Зеленського, шурма та гетманцев , їх швидко прилаштують.
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17.05.2024 16:57 Ответить
Яремько працюе на Ахметова?!
здаеться так.

Бо в Україні е багато чого що можно востанавлювати- житло для людей,тощо.
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17.05.2024 16:59 Ответить
Яке там на..уй відновленні, всі знають куди вони підуть...на офшори.
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17.05.2024 17:39 Ответить
А могут и не пойти.
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17.05.2024 17:49 Ответить
Яресько , включи мозгі . Мильони українців без житла . Нехай їм будують приватни дома , а українці сами виришать як їх робити теплими.

а олигархів забовязати САМИМ ВІДБУДУВАТИ ОБЬЕКТИ ЕНЕРГЕТИЦІ , чи націоналізувати
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17.05.2024 18:20 Ответить
Риби вам не дадуть, тільки вудку.
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17.05.2024 19:18 Ответить
Угу, на рибку олігархи вже націлілись . Довели енергообьекти до розвалу , а зараз Кличко милярди їм теплоенерго виділів покрити збитки . А ВІЛЛУ У ІТАЛІЇ АХМЕТОВУ ПРОДАТИ СЛАБО ?
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17.05.2024 19:36 Ответить
Нахіба ВАМ персонально щось давати? Ви ж проїсте його за місяць і знов просити прийдете? А ДТЕК відновить генерацію, бо має масштаб.
пс - почав писати до того як зрозумів що відповідаю буратіні адепту Св. Саака. Вибачаюсь, більше не буду.
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17.05.2024 21:35 Ответить
І ніхрен тарифи підіймати на е/е для населення.
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17.05.2024 19:30 Ответить
нам потрібна Яресько
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17.05.2024 19:33 Ответить
Нееть . Потрібен Саакашвили
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17.05.2024 19:37 Ответить
нам потрібні професіонали а не крикуеи-популісти
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17.05.2024 20:00 Ответить
Саакашвили багато зробив для Грузії, а Яресько грохнула багато українських банків . Памятаю , як це було .
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17.05.2024 20:31 Ответить
реформи у Грузії робив Каха Бендукідзе, а не Саакашвілі
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17.05.2024 20:37 Ответить
Уже Яресько? Грохнули кантори "роги-і-копита".
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17.05.2024 21:03 Ответить
так,грохнула банки по відмиванню та викачуванню бабла
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17.05.2024 23:20 Ответить
Геніальне рішення, як і все, що воно робило.
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17.05.2024 21:50 Ответить
 
 