Замороженные активы РФ могут пойти, в частности, на восстановление поврежденной энергетики Украины, - Яресько

Российские замороженные активы должны пойти на восстановление Украины, в частности - на восстановление энергетики.

Об этом заявила член Совета Безопасности Киевского форума по безопасности, экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, восстановление требует финансирования уже сейчас. В частности, это касается энергосистемы, которая получила существенные повреждения из-за российских ракетных ударов.

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"Надо сделать все для того, чтобы перед зимой у населения была электроэнергия. Для этого необходимы деньги. Да, есть доступные деньги от партнеров. Но достаточно ли их?" - подчеркнула Яресько.

Также, добавила экс-глава Минфина, госбюджет также нуждается в средствах.

"Как бывший министр финансов, я очень беспокоюсь за украинский бюджет. Нам необходимо помнить о том, что этот бюджетный дефицит, так называемый социальный дефицит - это зарплаты государственных служащих. Необходимо финансировать государственных служащих, учителей, врачей, тех, кто работает, оказывая помощь людям", - сказала экс-министр финансов, добавив, что для этого также должны быть использованы замороженные российские активы.

"Необходимо помнить и о том, что гражданский бюджет чрезвычайно важен для поддержания функционирования государства, важен для того, чтобы люди возвращались домой в Украину", - добавила она.

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"Восстановление нуждается в финансировании уже сейчас. Если посмотреть, что произошло с марта из-за российских ракетных атак: уничтожение энергетической системы, повреждено и разрушено огромное количество электростанций", - сказала она.

Наталья Яресько подчеркнула, что украинский государственный бюджет также остро нуждается в средствах.

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"Как бывший министр финансов я очень беспокоюсь за украинский бюджет. Нам необходимо помнить о том, что этот бюджетный дефицит, так называемый социальный дефицит - это зарплаты государственных служащих. Необходимо финансировать государственных служащих, учителей, врачей, тех, кто работает, оказывая помощь людям", - подчеркнула экс-министр финансов, добавив, что для этого также должны быть использованы замороженные российские активы.

"Необходимо помнить и о том, что гражданский бюджет чрезвычайно важен для поддержания функционирования государства и важен для того, чтобы люди возвращались домой в Украину", - добавила она.

По мнению Натальи Яресько, вопрос конфискации российских активов должен быть решен как можно скорее, поскольку нет стопроцентной гарантии, что помощь от Запада будет поступать постоянно и вовремя, как это произошло с задержкой предоставления военной помощи.

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