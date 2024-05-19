Війська РФ масовано обстріляли логістичні шляхи на Луганщині

У Луганській області російські окупанти обстріляли кожне деокуповане село, масовано вдарили по логістичних шляхах.

Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град" по Макіївці.

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Також під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Куземівка та Стельмахівка.



Як зазначається, загалом упродовж доби ворог атакував на Куп’янському та Лиманському напрямках, там сталося 17 бойових зіткнень.

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