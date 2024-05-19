Войска РФ массированно обстреляли логистические пути в Луганской области
В Луганской области российские оккупанты обстреляли каждое деоккупированное село, массированно ударили по логистическим путям.
Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"Противник обстрелял каждое деоккупированное село, где остаются люди. Так, в Невском и Новолюбовке произошло около 30 взрывов. Разрушены три дома и административные здания. Массированно обстреляны логистические пути вокруг", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне ударили из вертолета и реактивной системы залпового огня "Град" по Макеевке.
Также под артиллерийский и минометный огонь попали Куземовка и Стельмаховка.
Как отмечается, в целом в течение суток враг атаковал на Купянском и Лиманском направлениях, там произошло 17 боевых столкновений.
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