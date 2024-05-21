Рашисти атакували Антонівку на Херсонщині з БПЛА: Поранено трьох жінок
Росіяни скинули вибухівку з БПЛА в Антонівці, внаслідок чого поранення дістали троє жінок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
Так, поранення дістали жінки 69, 75 та 76 років.
"Усіх з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну медичну допомогу", - додав очільник області.
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Чайка Київ
показати весь коментар21.05.2024 13:36 Відповісти Мені подобається 1
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