Рашисти атакували Антонівку на Херсонщині з БПЛА: Поранено трьох жінок

Росіяни скинули вибухівку з БПЛА в Антонівці, внаслідок чого поранення дістали троє жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Так, поранення дістали жінки 69, 75 та 76 років.

"Усіх з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну медичну допомогу", - додав очільник області.

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