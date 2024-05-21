УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8833 відвідувача онлайн
Новини Війна
412 1

Рашисти атакували Антонівку на Херсонщині з БПЛА: Поранено трьох жінок

Рашисти скинули вибухівку на Антонівку

Росіяни скинули вибухівку з БПЛА в Антонівці, внаслідок чого поранення дістали троє жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Так, поранення дістали жінки 69, 75 та 76 років.

"Усіх з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну медичну допомогу", - додав очільник області.

Читайте: Дві людини зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Білозерки

Автор: 

безпілотник (4126) обстріл (28316) Херсонська область (5718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.05.2024 13:36 Відповісти
 
 