Российские БПЛА атаковали Антоновку на Херсонщине: Ранены три женщины

Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА в Антоновке, в результате чего ранения получили три женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Так, ранения получили женщины 69, 75 и 76 лет.

"Всех с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - добавил глава области.

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