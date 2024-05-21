Российские БПЛА атаковали Антоновку на Херсонщине: Ранены три женщины
Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА в Антоновке, в результате чего ранения получили три женщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Так, ранения получили женщины 69, 75 и 76 лет.
"Всех с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - добавил глава области.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.05.2024 13:36 Ответить Мне нравится 1
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