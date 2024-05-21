РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8245 посетителей онлайн
Новости Война
412 1

Российские БПЛА атаковали Антоновку на Херсонщине: Ранены три женщины

Рашисти скинули вибухівку на Антонівку

Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА в Антоновке, в результате чего ранения получили три женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Так, ранения получили женщины 69, 75 и 76 лет.

"Всех с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - добавил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека получили ранения в результате обстрела оккупантами Белозерки

Автор: 

беспилотник (3559) обстрел (26982) Херсонская область (4731)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.05.2024 13:36 Ответить
 
 