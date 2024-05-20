Два человека получили ранения в результате обстрела оккупантами Белозерки

Сегодня, 20 мая, россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области, есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня вечером российская армия атаковала Белозерку.



Как отмечается, под вражеский удар попали два человека - 74-летний мужчина и женщина, 64 лет. У обоих - минно-взрывные травмы. Пострадавших госпитализировали. Сейчас медики их дообследуют

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