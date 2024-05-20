Два человека получили ранения в результате обстрела оккупантами Белозерки
Сегодня, 20 мая, россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области, есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, сегодня вечером российская армия атаковала Белозерку.
Как отмечается, под вражеский удар попали два человека - 74-летний мужчина и женщина, 64 лет. У обоих - минно-взрывные травмы. Пострадавших госпитализировали. Сейчас медики их дообследуют
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли село Липцы на Харьковщине, в результате вражеского удара ранен мирный житель
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль