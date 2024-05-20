Дві людини зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Білозерки
Сьогодні, 20 травня, росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є поранені.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні ввечері російська армія атакувала Білозерку.
Як зазначається, під ворожий удар потрапили двоє людей - 74-річний чоловік та жінка, 64 років. В обох мінно-вибухові травми. Потерпілих шпиталізували. Нині медики їх дообстежують
Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли село Липці на Харківщині, внаслідок ворожого удару поранено мирного жителя
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