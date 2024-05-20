Дві людини зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Білозерки

Сьогодні, 20 травня, росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні ввечері російська армія атакувала Білозерку.



Як зазначається, під ворожий удар потрапили двоє людей - 74-річний чоловік та жінка, 64 років. В обох мінно-вибухові травми. Потерпілих шпиталізували. Нині медики їх дообстежують

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