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Дві людини зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Білозерки

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 20 травня, росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні ввечері російська армія атакувала Білозерку.

Як зазначається, під ворожий удар потрапили двоє людей - 74-річний чоловік та жінка, 64 років. В обох мінно-вибухові травми. Потерпілих шпиталізували. Нині медики їх дообстежують

Також читайте: Знеструмлено 9 населених пунктів унаслідок російських обстрілів Херсонщини

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли село Липці на Харківщині, внаслідок ворожого удару поранено мирного жителя

Автор: 

обстріл (28296) Херсонська область (5716)


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