Росіяни докладають надзвичайних зусиль, щоб зірвати Саміт миру. Це їх друга за важливістю ціль після атаки на Харківщину, - Кулеба

РФ намагається зірвати Глобальний саміт миру, що має відбутись у Швейцарії в червні. За словами Дмитра Кулеби, для росіян це друга за важливістю ціль після атаки на Харківщину.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час зустрічі Кулеба та Бербок приділили особливу увагу Глобальному саміту миру

Очільник МЗС зазначив, що під час сьогоднішніх переговорів Глобальний саміт миру в Швейцарії був у центрі уваги. Зокрема, міністр обговорив з Бербок інші країни - з Азії, Африки, Латинської Америки, із залученням яких Німеччина може допомогти.

"Росія зараз докладає надзвичайних зусиль, щоб зірвати саміт. Вони чудово усвідомлюють, що мирна ініціатива, яка базується на повазі до територіальної цілісності України, є одним із цвяхів у труну російської агресії, і докладають шалених зусиль, щоб завадити цьому заходу. Я б навіть сказав, що для них саміт миру - це зараз друга за важливістю ціль після Харківщини, яку вони атакують. У них нічого не вийде, саміт відбудеться, він буде успішним, і зокрема, це буде завдяки тій підтримці, яку ми отримуємо від наших німецьких друзів", - наголосив Кулеба.

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Пришвидшення постачання ППО в Україну

За словами міністра, Німеччина вже оголосила про передачу Україні третьої батареї Patriot і працює з іншими країнами, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні.

"Ми сьогодні проговорили конкретні кроки, щоб пришвидшити постачання цих нових батарей з інших країн світу. Потрібно завжди пам'ятати, що кожна російська ракета, яка летить з Росії в Україну, летить також у бік Європейського Союзу, і кожен у Європі має чесно сказати собі: якщо Росію не зупинити зараз, то рано чи пізно її ракети полетять далі. Запобігти цьому можна лише одним шляхом - надати Україні все, що потрібно, для зупинення російської агресії", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Крім того, під час переговорів у центрі уваги були ситуація на Харківщині та Сумщині, а також конференція з відновлення України, яка незабаром відбудеться у Берліні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва 21 травня 2024 року.

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