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Росіяни докладають надзвичайних зусиль, щоб зірвати Саміт миру. Це їх друга за важливістю ціль після атаки на Харківщину, - Кулеба

Дмитро Кулеба розповів чому Росія намагається зірвати Саміт миру

РФ намагається зірвати Глобальний саміт миру, що має відбутись у Швейцарії в червні. За словами Дмитра Кулеби, для росіян це друга за важливістю ціль після атаки на Харківщину.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час зустрічі Кулеба та Бербок приділили особливу увагу Глобальному саміту миру

Очільник МЗС зазначив, що під час сьогоднішніх переговорів Глобальний саміт миру в Швейцарії був у центрі уваги. Зокрема, міністр обговорив з Бербок інші країни - з Азії, Африки, Латинської Америки, із залученням яких Німеччина може допомогти.

"Росія зараз докладає надзвичайних зусиль, щоб зірвати саміт. Вони чудово усвідомлюють, що мирна ініціатива, яка базується на повазі до територіальної цілісності України, є одним із цвяхів у труну російської агресії, і докладають шалених зусиль, щоб завадити цьому заходу. Я б навіть сказав, що для них саміт миру - це зараз друга за важливістю ціль після Харківщини, яку вони атакують. У них нічого не вийде, саміт відбудеться, він буде успішним, і зокрема, це буде завдяки тій підтримці, яку ми отримуємо від наших німецьких друзів", - наголосив Кулеба.

Читайте: Переговорну позицію після саміту миру в червні передадуть Росії, - ОП

Пришвидшення постачання ППО в Україну

За словами міністра, Німеччина вже оголосила про передачу Україні третьої батареї Patriot і працює з іншими країнами, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні.

"Ми сьогодні проговорили конкретні кроки, щоб пришвидшити постачання цих нових батарей з інших країн світу. Потрібно завжди пам'ятати, що кожна російська ракета, яка летить з Росії в Україну, летить також у бік Європейського Союзу, і кожен у Європі має чесно сказати собі: якщо Росію не зупинити зараз, то рано чи пізно її ракети полетять далі. Запобігти цьому можна лише одним шляхом - надати Україні все, що потрібно, для зупинення російської агресії", -  підкреслив Дмитро Кулеба.

Крім того,  під час переговорів у центрі уваги були ситуація на Харківщині та Сумщині, а також конференція з відновлення України, яка незабаром відбудеться у Берліні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва 21 травня 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: "Ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни"

Автор: 

росія (65007) зрив (18) Кулеба Дмитро (3604) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
Дайте йому лопату.
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21.05.2024 18:57
+3
Чого він придовбався до Латинської Америки , країни якої під час Першої і Другої світових воєн були нейтральними ( не підтримували жодну зі сторін ) , а тепер їм воно навіщо здалось нас підтримувати ?
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21.05.2024 18:56
+2
а що ти Африці і Латинській Америці дав або допоміг
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21.05.2024 18:51
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третя ціль - кулеба. на нього ще жодного замаху не було )))
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21.05.2024 18:51 Відповісти
а що ти Африці і Латинській Америці дав або допоміг
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21.05.2024 18:51 Відповісти
Са́міт - це зустріч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 глав держав або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 голів урядів з потужним(!) висвітленням у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 засобах масової інформації , підвищеними заходами безпеки та узгодженим попередньо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 порядком денним . (Вікі у надійних руках...)
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21.05.2024 18:53 Відповісти
Значить дЄрмак там буде. Один за всіх. Віддуватись ? Це неважливо, що він - ніхто. Важливо, що він у робі буде під армійця конати.
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21.05.2024 20:29 Відповісти
Ці кацапи вже й потрендіти не дають...
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21.05.2024 18:53 Відповісти
Зверi!!!
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21.05.2024 18:55 Відповісти
Просрали харкiвщину, просрьом сумщину. Такая формула...
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21.05.2024 18:54 Відповісти
Прос...ли ті, хто голосував за какую разніцу,а не він.І навіть що було в Україні 1млн. навчених солдат озброєних,як США і ЗВР як Норвегіі.
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21.05.2024 19:19 Відповісти
Чого він придовбався до Латинської Америки , країни якої під час Першої і Другої світових воєн були нейтральними ( не підтримували жодну зі сторін ) , а тепер їм воно навіщо здалось нас підтримувати ?
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21.05.2024 18:56 Відповісти
Дайте йому лопату.
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21.05.2024 18:57 Відповісти
Нет угрозы территориальной целостности Украины, нет угрозы предательства в верхних эшелонах украинского правительства, но самое больное для Украины есть угроза ФОРМУЛЫ... Однако... А может это название новой прически зеледента?
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21.05.2024 18:59 Відповісти
Какой и в чем смысл этого саммита не знает никто.
Набивают себе цену и пиарятся вместо постройки потужных фортификаций, раскрадая попутно государственные деньги.
Придет время, мы до вас доберёмся.
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21.05.2024 19:00 Відповісти
Ммммм, саміт - це Мммммм саміт. Це вам не платформа.
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21.05.2024 20:26 Відповісти
просто всім насрать на ваш *саміт* поки вся ваша ******* ховається від призову. тоб,і падлюка,Ю достатньо зрозуміло?
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21.05.2024 19:03 Відповісти
Самiт, парвалi самiт...
Каюсь! Каюсь! Каюсь!
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21.05.2024 19:04 Відповісти
Кулеба, свинособаки на это мероприятие даже внимание не обратили.
В чём его ценность, кроме как покиздеть и пожрать на шару, никто так и не понял.
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21.05.2024 19:04 Відповісти
"зе кловани" мають розказати про користь цієї куйні для України і як вона вбереже життя кожного українця від рашистської смерті.Все решту.що вони 3,14стякають від лукавого...
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21.05.2024 19:05 Відповісти
Дима,домой.Вова и Дима,хм?
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21.05.2024 19:17 Відповісти
Кулеба знає все. Тільки робить що може - нічого.
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21.05.2024 19:19 Відповісти
три peace ди
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21.05.2024 19:28 Відповісти
Шапіто...
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21.05.2024 19:30 Відповісти
імітація
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21.05.2024 19:38 Відповісти
Це дЄрмак так сказав ?Чи Кулеба сам родив ?
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21.05.2024 20:25 Відповісти
 
 