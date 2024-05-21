У РФ заарештували топгенерала, який воював проти України на Запорізькому напрямку, - ЗМІ

У Росії затримали і заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ генерал-майора Івана Попова.

Про це повідомило пропагандистське російське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російського топгенерала взяли під варту у кримінальній справі про "шахрайство в особливо великому розмірі".

Відомо, що Попов брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україні. Він був командувачем 58-ї загальновійськової армії РФ, яка воювала проти ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Відомо, що у липні 2023 року його усунули із посади. Як повідомляють ЗМІ, сталося це після того, як Попов висловив свої претензії "на верхах" та "окреслив усі проблемні питання", які існували в армії РФ.

Нагадаємо, що раніше правитель РФ Володимир Путін зробив перестановки у російському уряді. Зокрема, він звільнив з посади очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу. Він керував оборонним відомством країни-агресорки з 2012 року. Замість Шойгу Путін призначив на його місце економіста за фахом Андрія Бєлоусова.

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