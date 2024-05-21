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Новини Війна
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У РФ заарештували топгенерала, який воював проти України на Запорізькому напрямку, - ЗМІ

У РФ заарештували топгенерала Попова

У Росії затримали і заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ генерал-майора Івана Попова.

Про це повідомило пропагандистське російське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російського топгенерала взяли під варту у кримінальній справі про "шахрайство в особливо великому розмірі".

Відомо, що Попов брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україні. Він був командувачем 58-ї загальновійськової армії РФ, яка воювала проти ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Відомо, що у липні 2023 року його усунули із посади. Як повідомляють ЗМІ, сталося це після того, як Попов висловив свої претензії "на верхах" та "окреслив усі проблемні питання", які існували в армії РФ.

Нагадаємо, що раніше правитель РФ Володимир Путін зробив перестановки у російському уряді. Зокрема, він звільнив з посади очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу. Він керував оборонним відомством країни-агресорки з 2012 року. Замість Шойгу Путін призначив на його місце економіста за фахом Андрія Бєлоусова.

Читайте також: Путін офіційно призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ замість Шойгу

Автор: 

арешт (2520) армія рф (17271) росія (65007)


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Топ коментарі
+27
Тут трохи інакший випадок, цей генерал якраз дуже сильно скаржився на корупцію і на гєрасімова. За це його ще торік зняли з командування армією.
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21.05.2024 21:41
+19
Як це не карають? Он Залужного виставили за провал Зєліних мрій про швидкий контрнаступ.
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21.05.2024 21:42
+13
Навіть кацапи генералів карають, а у нас вони безкарні, яку б лажу не видали, скільки б життів не загубили через свої дії.
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21.05.2024 21:35
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Навіть кацапи генералів карають, а у нас вони безкарні, яку б лажу не видали, скільки б життів не загубили через свої дії.
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21.05.2024 21:35 Відповісти
Тут трохи інакший випадок, цей генерал якраз дуже сильно скаржився на корупцію і на гєрасімова. За це його ще торік зняли з командування армією.
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21.05.2024 21:41 Відповісти
Да, помню, конечно. И это очень хорошо. Пусть умных мразей сам режим пересажает-уничтожит, пусть останутся воевать мрази тупые
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21.05.2024 23:10 Відповісти
Як це не карають? Он Залужного виставили за провал Зєліних мрій про швидкий контрнаступ.
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21.05.2024 21:42 Відповісти
Ета друґоє!
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21.05.2024 21:47 Відповісти
Та нє. Заважав сойтісь пасєрєдінє.
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21.05.2024 21:59 Відповісти
У Зєрмаків були інші плани...
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21.05.2024 22:10 Відповісти
і не лише...
всі свої зради, крадіжки, всі косяки на нашого Залужного повісили
інакше не знялиб разом з ним ще 17 генералів
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21.05.2024 22:24 Відповісти
Я не знаю як там шо було, але думаю генерали не самі злиняли. Їх поперли.
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21.05.2024 22:30 Відповісти
знаю з першоджерел.
деякі, не буду називати,
не захотіли служити під сирським....
більшість знів єрмак з сирським.
боневтік лиш підписував...
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21.05.2024 22:39 Відповісти
А покарання де? Чи призначення послом до Британії - це вже покарання? Херассе покарання! Це мрія 99% професійних дипломатів України.
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21.05.2024 22:54 Відповісти
Залужний - не професійний дипломат. І я впевнений, що його мрія була стати головнокомандувачем перемоги. А тепер цього не буде ні за яких обставин.
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22.05.2024 10:42 Відповісти
Я не кажу, що відсторонення Залужного - це щось добре. Але це не покарання. І я не вважаю, що Залужного має бути покарано за щось - але є інші генерали, яких таки покарано має бути.
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22.05.2024 11:43 Відповісти
Герой України це покарання ?
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21.05.2024 23:11 Відповісти
А, і ще він в принципі якщо не підтримував виступ вагнеров, то співчував їм...
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21.05.2024 21:42 Відповісти
Командувачем ОСУВ Хортиця призначено генерала Содоля, - Стерненко

Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.

І це призначення - кадрова катастрофа.

Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.

Раніше Содоль командував морською піхотою.

Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.

В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.

Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.

Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.

А не підвищення, як зараз.
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21.05.2024 21:50 Відповісти
Командувача ССО Віктора Хоренка пам'ятаєте?
Тож його зєля зняв за те що його "нах.й" послав, відмовившись штурмувати Горлівку, адже сил і засобів не було. Від слова взагалі.
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21.05.2024 22:20 Відповісти
Золоту зiрку герою!
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21.05.2024 21:41 Відповісти
ордєн сутулого
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21.05.2024 21:46 Відповісти
Опарыш в выгребной яме начал жрать не то гавно. Наказать!
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21.05.2024 21:49 Відповісти
До3,14здівся хєнєрал.
Дивно, чому пов'язали його лише зараз.
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21.05.2024 21:54 Відповісти
А вобшето...треба його здісти живцем на площі, шоб знав як царю пєрєчіть
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21.05.2024 22:18 Відповісти

Так от навіщо кацапи відловлюють ноусерів з Африки для свого війська...
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21.05.2024 22:32 Відповісти
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21.05.2024 22:41 Відповісти
Стратити нах
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21.05.2024 21:55 Відповісти
Оооо! Почались сталінські чистки! Це добре!
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21.05.2024 21:57 Відповісти
На кацапщині все так. Здається то Міхалков (безталанна дитинка режисера Сергія) в одному з фільмів про Фандоріна сказав "СДД", що значило "з'їжте одне одного" (чи якось так)
Не має ніяких заперечень, окрім одного: видайте їм усім зброю - щвидще утиліщуватися будуть ДО "відрядження в Україну"
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21.05.2024 22:03 Відповісти
Буде після х..... феєрити. На болотах шпарили новини, що під час доповіді Попова Муму хватіл удар і він рухнув без свідомості. Відать, жорстко пройшовся по Верховному Х.... І показував в натурі.
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21.05.2024 22:17 Відповісти
К кобзону выродка!!
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21.05.2024 22:24 Відповісти
Куди це..? І як ЦЕ...! І навіщо це?І кому це..? Ах ..ну...ну гм....?!
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22.05.2024 09:22 Відповісти
 
 