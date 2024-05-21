У РФ заарештували топгенерала, який воював проти України на Запорізькому напрямку, - ЗМІ
У Росії затримали і заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ генерал-майора Івана Попова.
Про це повідомило пропагандистське російське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російського топгенерала взяли під варту у кримінальній справі про "шахрайство в особливо великому розмірі".
Відомо, що Попов брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україні. Він був командувачем 58-ї загальновійськової армії РФ, яка воювала проти ЗСУ на Запорізькому напрямку.
Відомо, що у липні 2023 року його усунули із посади. Як повідомляють ЗМІ, сталося це після того, як Попов висловив свої претензії "на верхах" та "окреслив усі проблемні питання", які існували в армії РФ.
Нагадаємо, що раніше правитель РФ Володимир Путін зробив перестановки у російському уряді. Зокрема, він звільнив з посади очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу. Він керував оборонним відомством країни-агресорки з 2012 року. Замість Шойгу Путін призначив на його місце економіста за фахом Андрія Бєлоусова.
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всі свої зради, крадіжки, всі косяки на нашого Залужного повісили
інакше не знялиб разом з ним ще 17 генералів
деякі, не буду називати,
не захотіли служити під сирським....
більшість знів єрмак з сирським.
боневтік лиш підписував...
Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.
І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.
Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.
Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.
Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.
Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
Тож його зєля зняв за те що його "нах.й" послав, відмовившись штурмувати Горлівку, адже сил і засобів не було. Від слова взагалі.
Дивно, чому пов'язали його лише зараз.
Так от навіщо кацапи відловлюють ноусерів з Африки для свого війська...
Не має ніяких заперечень, окрім одного: видайте їм усім зброю - щвидще утиліщуватися будуть ДО "відрядження в Україну"