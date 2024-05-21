В РФ арестовали топ-генерала, воевавшего против Украины на Запорожском направлении, - СМИ

В России задержали и арестовали бывшего командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова.

Об этом сообщило пропагандистское российское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российского топ-генерала взяли под стражу по уголовному делу о "мошенничестве в особо крупном размере".

Известно, что Попов участвовал в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Он был командующим 58-й общевойсковой армии РФ, которая воевала против ВСУ на Запорожском направлении.

Известно, что в июле 2023 года его отстранили от должности. Как сообщают СМИ, произошло это после того, как Попов высказал свои претензии "на верхах" и "очертил все проблемные вопросы", которые существовали в армии РФ.

Напомним, что ранее Владимир Путин сделал перестановки в российском правительстве. В частности, он уволил с должности главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Он руководил оборонным ведомством страны-агрессора с 2012 года. Вместо Шойгу Путин назначил на его место экономиста по специальности Андрея Белоусова.

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