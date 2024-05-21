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Новости Война
15 070 30

В РФ арестовали топ-генерала, воевавшего против Украины на Запорожском направлении, - СМИ

У РФ заарештували топгенерала Попова

В России задержали и арестовали бывшего командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова.

Об этом сообщило пропагандистское российское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российского топ-генерала взяли под стражу по уголовному делу о "мошенничестве в особо крупном размере".

Известно, что Попов участвовал в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Он был командующим 58-й общевойсковой армии РФ, которая воевала против ВСУ на Запорожском направлении.

Известно, что в июле 2023 года его отстранили от должности. Как сообщают СМИ, произошло это после того, как Попов высказал свои претензии "на верхах" и "очертил все проблемные вопросы", которые существовали в армии РФ.

Напомним, что ранее Владимир Путин сделал перестановки в российском правительстве. В частности, он уволил с должности главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Он руководил оборонным ведомством страны-агрессора с 2012 года. Вместо Шойгу Путин назначил на его место экономиста по специальности Андрея Белоусова.

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Автор: 

арест (10454) армия РФ (19123) россия (95418)


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Топ комментарии
+27
Тут трохи інакший випадок, цей генерал якраз дуже сильно скаржився на корупцію і на гєрасімова. За це його ще торік зняли з командування армією.
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21.05.2024 21:41
+19
Як це не карають? Он Залужного виставили за провал Зєліних мрій про швидкий контрнаступ.
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21.05.2024 21:42
+13
Навіть кацапи генералів карають, а у нас вони безкарні, яку б лажу не видали, скільки б життів не загубили через свої дії.
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21.05.2024 21:35
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Навіть кацапи генералів карають, а у нас вони безкарні, яку б лажу не видали, скільки б життів не загубили через свої дії.
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21.05.2024 21:35 Ответить
Тут трохи інакший випадок, цей генерал якраз дуже сильно скаржився на корупцію і на гєрасімова. За це його ще торік зняли з командування армією.
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21.05.2024 21:41 Ответить
Да, помню, конечно. И это очень хорошо. Пусть умных мразей сам режим пересажает-уничтожит, пусть останутся воевать мрази тупые
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21.05.2024 23:10 Ответить
Як це не карають? Он Залужного виставили за провал Зєліних мрій про швидкий контрнаступ.
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21.05.2024 21:42 Ответить
Ета друґоє!
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21.05.2024 21:47 Ответить
Та нє. Заважав сойтісь пасєрєдінє.
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21.05.2024 21:59 Ответить
У Зєрмаків були інші плани...
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21.05.2024 22:10 Ответить
і не лише...
всі свої зради, крадіжки, всі косяки на нашого Залужного повісили
інакше не знялиб разом з ним ще 17 генералів
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21.05.2024 22:24 Ответить
Я не знаю як там шо було, але думаю генерали не самі злиняли. Їх поперли.
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21.05.2024 22:30 Ответить
знаю з першоджерел.
деякі, не буду називати,
не захотіли служити під сирським....
більшість знів єрмак з сирським.
боневтік лиш підписував...
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21.05.2024 22:39 Ответить
А покарання де? Чи призначення послом до Британії - це вже покарання? Херассе покарання! Це мрія 99% професійних дипломатів України.
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21.05.2024 22:54 Ответить
Залужний - не професійний дипломат. І я впевнений, що його мрія була стати головнокомандувачем перемоги. А тепер цього не буде ні за яких обставин.
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22.05.2024 10:42 Ответить
Я не кажу, що відсторонення Залужного - це щось добре. Але це не покарання. І я не вважаю, що Залужного має бути покарано за щось - але є інші генерали, яких таки покарано має бути.
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22.05.2024 11:43 Ответить
Герой України це покарання ?
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21.05.2024 23:11 Ответить
А, і ще він в принципі якщо не підтримував виступ вагнеров, то співчував їм...
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21.05.2024 21:42 Ответить
Командувачем ОСУВ Хортиця призначено генерала Содоля, - Стерненко

Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.

І це призначення - кадрова катастрофа.

Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.

Раніше Содоль командував морською піхотою.

Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.

В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.

Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.

Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.

А не підвищення, як зараз.
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21.05.2024 21:50 Ответить
Командувача ССО Віктора Хоренка пам'ятаєте?
Тож його зєля зняв за те що його "нах.й" послав, відмовившись штурмувати Горлівку, адже сил і засобів не було. Від слова взагалі.
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21.05.2024 22:20 Ответить
Золоту зiрку герою!
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21.05.2024 21:41 Ответить
ордєн сутулого
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21.05.2024 21:46 Ответить
Опарыш в выгребной яме начал жрать не то гавно. Наказать!
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21.05.2024 21:49 Ответить
До3,14здівся хєнєрал.
Дивно, чому пов'язали його лише зараз.
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21.05.2024 21:54 Ответить
А вобшето...треба його здісти живцем на площі, шоб знав як царю пєрєчіть
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21.05.2024 22:18 Ответить

Так от навіщо кацапи відловлюють ноусерів з Африки для свого війська...
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21.05.2024 22:32 Ответить
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21.05.2024 22:41 Ответить
Стратити нах
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21.05.2024 21:55 Ответить
Оооо! Почались сталінські чистки! Це добре!
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21.05.2024 21:57 Ответить
На кацапщині все так. Здається то Міхалков (безталанна дитинка режисера Сергія) в одному з фільмів про Фандоріна сказав "СДД", що значило "з'їжте одне одного" (чи якось так)
Не має ніяких заперечень, окрім одного: видайте їм усім зброю - щвидще утиліщуватися будуть ДО "відрядження в Україну"
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21.05.2024 22:03 Ответить
Буде після х..... феєрити. На болотах шпарили новини, що під час доповіді Попова Муму хватіл удар і він рухнув без свідомості. Відать, жорстко пройшовся по Верховному Х.... І показував в натурі.
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21.05.2024 22:17 Ответить
К кобзону выродка!!
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21.05.2024 22:24 Ответить
Куди це..? І як ЦЕ...! І навіщо це?І кому це..? Ах ..ну...ну гм....?!
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22.05.2024 09:22 Ответить
 
 