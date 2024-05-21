В РФ арестовали топ-генерала, воевавшего против Украины на Запорожском направлении, - СМИ
В России задержали и арестовали бывшего командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова.
Об этом сообщило пропагандистское российское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российского топ-генерала взяли под стражу по уголовному делу о "мошенничестве в особо крупном размере".
Известно, что Попов участвовал в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Он был командующим 58-й общевойсковой армии РФ, которая воевала против ВСУ на Запорожском направлении.
Известно, что в июле 2023 года его отстранили от должности. Как сообщают СМИ, произошло это после того, как Попов высказал свои претензии "на верхах" и "очертил все проблемные вопросы", которые существовали в армии РФ.
Напомним, что ранее Владимир Путин сделал перестановки в российском правительстве. В частности, он уволил с должности главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Он руководил оборонным ведомством страны-агрессора с 2012 года. Вместо Шойгу Путин назначил на его место экономиста по специальности Андрея Белоусова.
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всі свої зради, крадіжки, всі косяки на нашого Залужного повісили
інакше не знялиб разом з ним ще 17 генералів
деякі, не буду називати,
не захотіли служити під сирським....
більшість знів єрмак з сирським.
боневтік лиш підписував...
Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт - від півночі Харківщини до Вугледара.
І це призначення - кадрова катастрофа.
Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити.
Раніше Содоль командував морською піхотою.
Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова.
В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто «зточував» - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту.
Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова.
Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет.
Втратив бездумно людей - тюрма замість посади.
А не підвищення, як зараз.
Тож його зєля зняв за те що його "нах.й" послав, відмовившись штурмувати Горлівку, адже сил і засобів не було. Від слова взагалі.
Дивно, чому пов'язали його лише зараз.
Так от навіщо кацапи відловлюють ноусерів з Африки для свого війська...
Не має ніяких заперечень, окрім одного: видайте їм усім зброю - щвидще утиліщуватися будуть ДО "відрядження в Україну"