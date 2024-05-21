За сутки на фронте 86 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, – Генштаб

Враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Больше всего - в зонах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец.

Ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град".

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонительные рубежи. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

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Боевые действия на востоке

На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений за текущие сутки возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещиевка. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности уничтожены ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.

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Боевые действия на юге

Шестая за сегодня, и также безуспешная, попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отражена нашими защитниками на Времевском направлении.

На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.

Остальные направления не имеют существенных изменений в обстановке.

Удары по врагу

С начала суток авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили всего 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов, две радиолокационные станции и одну артиллерийскую систему противника.

Украинские воины держат врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры по выделению средств огневого поражения.

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