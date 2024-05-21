За сутки на фронте 86 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, – Генштаб
Враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
Враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Больше всего - в зонах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец.
Ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.
Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град".
На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонительные рубежи. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.
Боевые действия на востоке
На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении количество боевых столкновений за текущие сутки возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещиевка. Враг успеха не имеет.
На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.
В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности уничтожены ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.
Боевые действия на юге
Шестая за сегодня, и также безуспешная, попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отражена нашими защитниками на Времевском направлении.
На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.
Остальные направления не имеют существенных изменений в обстановке.
Удары по врагу
С начала суток авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили всего 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов, две радиолокационные станции и одну артиллерийскую систему противника.
Украинские воины держат врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры по выделению средств огневого поражения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
21.05.2024 816 доба війни
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ? (С)
Та лист усіх військових ЗСУщо були з ним?!
Кацапи тобі будуть вдячні…