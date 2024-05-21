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Новости Война
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За сутки на фронте 86 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, – Генштаб

Вечірнє зведення Генштабу 21 травня

Враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Больше всего - в зонах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец.

Ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град".

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонительные рубежи. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

Читайте также: Самым горячим остается Покровское направление, также враг значительно активизировался на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

Боевые действия на востоке

На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений за текущие сутки возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещиевка. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности уничтожены ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.

Читайте также: Силы обороны отражают атаку врага в направлении Липцев. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены, - Генштаб

Боевые действия на юге

Шестая за сегодня, и также безуспешная, попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отражена нашими защитниками на Времевском направлении.

На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.

Остальные направления не имеют существенных изменений в обстановке.

Удары по врагу

С начала суток авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили всего 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов, две радиолокационные станции и одну артиллерийскую систему противника.

Украинские воины держат врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры по выделению средств огневого поражения.

Читайте также: Враг проводит диверсионно-разведывательные действия на границе с Черниговщиной и Сумщиной. Признаков формирования наступательных группировок нет, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6229) ВСУ (6564)


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Дивно, а куди тоді, їздив Зеленський особисто, без відосиків у окопі з масовкою?

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ? (С)
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21.05.2024 21:21 Ответить
Може тобі GPS координати виложити ?!?!!!

Та лист усіх військових ЗСУщо були з ним?!

Кацапи тобі будуть вдячні…
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21.05.2024 21:36 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.05.2024 23:09 Ответить
 
 