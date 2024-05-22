УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5823 відвідувача онлайн
Новини
7 791 42

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 496370 осіб (+1300 за добу), 7 611 танків, 12 820 артсистем, 14 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 496370 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 496370 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
  • артилерійських систем  – 12820 (+41) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
  • крилаті ракети  ‒ 2208 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2090 (+5)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ заарештували топгенерала, який воював проти України на Запорізькому напрямку, - ЗМІ

Скільки окупантів ліквідовано за добу

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893) знищення (7180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Минув 3741 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1300! чумардосів.
Арта 41, броня 28, логістика 59!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 496 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
показати весь коментар
22.05.2024 08:51
+17
Зворотній відлік - 3 630
Броня просіла, а м'ясо ще суне вперед
показати весь коментар
22.05.2024 07:54
+12
а "циклон" значить так випарувався, що навіть у зведення не попав.
показати весь коментар
22.05.2024 08:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зворотній відлік - 3 630
Броня просіла, а м'ясо ще суне вперед
показати весь коментар
22.05.2024 07:54 Відповісти
за те, в забутих Богом регіонах, сім,ї цього м"яса зажили як кум, королю.
тому їх відправляють пачками
щей з радісттю.
не здохне, зарплата велика
здохне, лада...
для орчих та орчинят одні плюси
показати весь коментар
22.05.2024 08:54 Відповісти
Та всім плюси:
* орчихам плюси, бо бабла привалило. І похєру, що з'їдять його за півроку, а ділі в злиднях.
* китайцям плюси, бо бабло те піде на товари з китаю - засрашка мало що виробляє самотужки.
* ***** плюси, бо воно думає, що як більше вб'є своїх, тим більше будуть боятися його інші.

Одні роботодавці в засрашці скиглять - раб.сили не вистачає критично, нема ким навіть викруткову збірку з китайських деталей організовувати. Ну нічого, на скиглярів в засрашці є МВД/Прокуратура/ФСБ - швиденько розберуться з панікерами...
показати весь коментар
22.05.2024 10:38 Відповісти
🌺Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
показати весь коментар
22.05.2024 07:57 Відповісти
Навіщо петиція і кому? НАТО саме заставити може яжневтік це зробити. Саміт покаже
показати весь коментар
22.05.2024 08:02 Відповісти
Народ має сказати своє слово, бо з яз нас зрадили.
показати весь коментар
22.05.2024 08:05 Відповісти
Як вас зрадили? Де були ваші голови,коли читали текст Меморандуму і там була кацапія. Коли танки різали,частини знешкоджувпли, кадрових військових викидали з життя. Де були ви? Я уже в Португалії, бо мені місця в Армії України не знайшлося
показати весь коментар
22.05.2024 09:00 Відповісти
"Я уже в Португалії, бо мені місця в Армії України не знайшлося"
Валечка - ти шедевральна
показати весь коментар
22.05.2024 13:48 Відповісти
Хто ви є - ви є Валентина чи може Валентин а може ви Валентино ( воно )? А також вам не надоїло переїджати з країни в країну - і власне з цим в мене також виникає запитання , перед Дойчландом ви ше нігде не жили крім Португалії ?
показати весь коментар
22.05.2024 13:50 Відповісти
Чергова російська операція. Треба на увесь світ офіційно підтвердити, що прямої військової допомоги Україні не буде.
А то всякі нєдальновідниє товаріщі своїми заявами про ймовірне відправлення військ змусили ***** смикатись на п'ятій точці.
показати весь коментар
22.05.2024 08:40 Відповісти
Хорошо,если это правда.
показати весь коментар
22.05.2024 08:08 Відповісти
тебе путёвку нужно выписать на 0 - и тогда будешь всё знать...\правда это - или не правда...\
показати весь коментар
22.05.2024 08:18 Відповісти
а "циклон" значить так випарувався, що навіть у зведення не попав.
показати весь коментар
22.05.2024 08:16 Відповісти
Так он же недоделанный. Правда, на нем ППОшые ракеты стояли, там "панцирь"
показати весь коментар
22.05.2024 08:33 Відповісти
говнєти всі недороблені.
показати весь коментар
22.05.2024 08:36 Відповісти
Бо в кацапських руках навiть лайно iржавiе.
показати весь коментар
22.05.2024 08:45 Відповісти
Всі мопеди знищили,а Суми сидять без світла...
показати весь коментар
22.05.2024 08:39 Відповісти
Мопеди тут нідочого. КАБи. До ПС "Суми Північна" від кордону 30 км.
показати весь коментар
22.05.2024 09:02 Відповісти
Унаслідок російської атаки "шахедами" Суми залишилися без електропостачання.

Як інформує про це https://t.me/drozdenko_sumy/826 повідомив начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко Джерело:
показати весь коментар
22.05.2024 09:19 Відповісти
маю сумніви, що дрозденко був на тій ПС у момент прильоту, тому навряд чи він знає, що там прилетіло - УПАБ чи ракета 9М542. Піддавайте будь-яку інформаію сумніву.
показати весь коментар
22.05.2024 09:32 Відповісти
Так у тому то і проблема - в людей, які нами керують, відсутнє логічне мислення.

Один каже: "всі шахеди знищено", другий - "шахеди роз'іпали енергосистему Сумської області".

Люди на високих посадах, в яких відсутнє логічне мислення (розуміння причинно-наслідкових зв'язків), приймають помилкові управлінські рішення.

Наприклад: замість того, аби тягнути з Європи нові високовольтні ЛЕП, вони приймають рішення вгатити лярди на відновлення Трипільської ТЕС. Потім туди знову прилітає кацапська ракета, і ми знову без світла.

Це нарід і хвилює...
показати весь коментар
22.05.2024 09:50 Відповісти
споробуйте поспілкуватись з енергетиками, і попитати, чи може бути влаштована енергосистема такої великой країни тільки за рахунок високовольтних мереж.
показати весь коментар
22.05.2024 09:55 Відповісти
22 роки на держслужбі спілкувався по роботі з енергетиками на рівні замміністра енергетики, начальника "Укргідроенерго", директора Дністровської ГАЕС і т.п.

Добові перетоки через кордон для балансування роботи наших АЕС. Вони і раніше робились, зараз просто треба більші обсяги. Бо балансуюча електрогенерація - ТЕС, ГЕС, ГАЕС - вже лежать. На їх відновлення потрібні РОКИ...
показати весь коментар
22.05.2024 10:11 Відповісти
і що вони вам казали? Що Україна може обійтись без генерації, а через кордон будуть заходити з закордону одні дроти?
показати весь коментар
22.05.2024 10:16 Відповісти
Я ж написав - генерація залишається лише на АЕС, поки кацапи туди не б'ють. Все інше - лежить. Все, чим можна було балансувати енергосистему - ТЕС, ГЕС, ГАЕС.
Новий енергоблок монтується РОКАМИ. А світла не буде вже ЗАВТРА!

Які варіанти дій.
показати весь коментар
22.05.2024 10:25 Відповісти
єдиний варіат дій - наносити симетричні удари у відповідь будь-якою наявною зброєю. Все інше - темна холодна зимова ***** у найближчому майбутньому.
показати весь коментар
22.05.2024 10:33 Відповісти
Я тим і займаюсь,що піддаю сумніву...
показати весь коментар
22.05.2024 11:32 Відповісти
але ж ви не подумали, що на Пс прилетіли зовсім не мопеди.
показати весь коментар
22.05.2024 11:48 Відповісти
Ще раз про мопеди..https://youtu.be/-cP85r1aNvE
показати весь коментар
22.05.2024 11:48 Відповісти
Альона точно знає, що ж таки прилетіло на ПС "Компресор" і на ПС "Суми-330"??
показати весь коментар
22.05.2024 12:04 Відповісти
Нашим захисникам - респект та повага. Здоров`ячка вам та вдачi ! Премогу святкувати в цьому роцi вдома !!! АМIНЬ !!! ЗЫ... путiн здохне.
показати весь коментар
22.05.2024 08:43 Відповісти
Війна війною, а зеленСКАЯ **** по розпорядку. Друзі, зеленский - це Недоросль з п'єси Фонвізіна. Женитись женився на дівчині на ім'я Україна. Готовий надавати послуги з задоволення, а ось годувати її і результат задоволення він навіть і не збирався. "я нікАму нє должєн". Так, друзі, економіка сьогодні й завтра нам потрібна, а ось Недорослю потрібне шоу, тобто задоволення. Шоу-бізнес - це бізнес (бо платить податки. Такі мізерні, що їх вистачить лише на ... офіс президента), але Бізнес-шоу не дає людям грошики на це задоволення. Їх треба заробити або вкрасти, щоб прийти в казино імені "Зеленская слуга" й купити собі задоволення. І ось коли Трамп зустрінеться з зеленскою, то за кредити Трамп зніме штани з цього Недоросля і його дівчини України. Україна, ти готова ... ходити з Недорослем ще невизначений час ? Голодною й голою.
показати весь коментар
22.05.2024 08:47 Відповісти
Минув 3741 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1300! чумардосів.
Арта 41, броня 28, логістика 59!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 496 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
показати весь коментар
22.05.2024 08:51 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2024 08:54 Відповісти
місто чупакабр?
показати весь коментар
22.05.2024 09:00 Відповісти
місто шушпаннів.
показати весь коментар
22.05.2024 09:04 Відповісти
Чево ксары?
показати весь коментар
22.05.2024 12:52 Відповісти
Трупи нашого ворога припливли до Чебоксар, чомусь вспам'яталися Сунь Цзи і Ильф з Петровим
показати весь коментар
22.05.2024 11:07 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2024 13:50 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2024 14:04 Відповісти
ЗСУ за 20 днів знов знесло засрашці річне виробництво танків. В обчєм, "патєрь нєт, всі мальчікі живі-здорові"...

І, вірогідно, в цьому місяці будуть рекорди по арті, авто/цистернам, особовому складу та БПЛА. Щодо ББМ не впевнений.
показати весь коментар
22.05.2024 10:33 Відповісти
 
 