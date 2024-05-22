Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 496370 осіб (+1300 за добу), 7 611 танків, 12 820 артсистем, 14 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 496370 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 496370 (+1300) осіб,

танків ‒ 7611 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,

артилерійських систем – 12820 (+41) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засоби ППО ‒ 812 (+1) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),

крилаті ракети ‒ 2208 (+1),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2090 (+5)

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