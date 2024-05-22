Общие боевые потери РФ с начала войны – около 496 370 человек (+1300 за сутки), 7 611 танков, 12 820 артсистем, 14 721 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 496 370 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 496370 (+1300) человек,
- танков - 7611 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 12820 (+41) ед,
- РСЗО - 1077 (+0) ед,
- средства ППО - 812 (+1) ед,
- самолетов - 354 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10346 (+56),
- крылатые ракеты - 2208 (+1),
- корабли /катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17442 (+59) ед,
- специальная техника - 2090 (+5)
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Броня просіла, а м'ясо ще суне вперед
тому їх відправляють пачками
щей з радісттю.
не здохне, зарплата велика
здохне, лада...
для орчих та орчинят одні плюси
* орчихам плюси, бо бабла привалило. І похєру, що з'їдять його за півроку, а ділі в злиднях.
* китайцям плюси, бо бабло те піде на товари з китаю - засрашка мало що виробляє самотужки.
* ***** плюси, бо воно думає, що як більше вб'є своїх, тим більше будуть боятися його інші.
Одні роботодавці в засрашці скиглять - раб.сили не вистачає критично, нема ким навіть викруткову збірку з китайських деталей організовувати. Ну нічого, на скиглярів в засрашці є МВД/Прокуратура/ФСБ - швиденько розберуться з панікерами...
https://petition.president.gov.ua/petition/225680
Валечка - ти шедевральна
А то всякі нєдальновідниє товаріщі своїми заявами про ймовірне відправлення військ змусили ***** смикатись на п'ятій точці.
Як інформує про це https://t.me/drozdenko_sumy/826 повідомив начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко Джерело:
Один каже: "всі шахеди знищено", другий - "шахеди роз'іпали енергосистему Сумської області".
Люди на високих посадах, в яких відсутнє логічне мислення (розуміння причинно-наслідкових зв'язків), приймають помилкові управлінські рішення.
Наприклад: замість того, аби тягнути з Європи нові високовольтні ЛЕП, вони приймають рішення вгатити лярди на відновлення Трипільської ТЕС. Потім туди знову прилітає кацапська ракета, і ми знову без світла.
Це нарід і хвилює...
Добові перетоки через кордон для балансування роботи наших АЕС. Вони і раніше робились, зараз просто треба більші обсяги. Бо балансуюча електрогенерація - ТЕС, ГЕС, ГАЕС - вже лежать. На їх відновлення потрібні РОКИ...
Новий енергоблок монтується РОКАМИ. А світла не буде вже ЗАВТРА!
Які варіанти дій.
134! одиниці техніки та 1300! чумардосів.
Арта 41, броня 28, логістика 59!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 496 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
І, вірогідно, в цьому місяці будуть рекорди по арті, авто/цистернам, особовому складу та БПЛА. Щодо ББМ не впевнений.