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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 496 370 человек (+1300 за сутки), 7 611 танков, 12 820 артсистем, 14 721 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 496 370 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 496370 (+1300) человек,
  • танков - 7611 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 12820 (+41) ед,
  • РСЗО - 1077 (+0) ед,
  • средства ППО - 812 (+1) ед,
  • самолетов - 354 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10346 (+56),
  • крылатые ракеты - 2208 (+1),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17442 (+59) ед,
  • специальная техника - 2090 (+5)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ арестовали топ-генерала, воевавшего против Украины на Запорожском направлении, - СМИ

Скільки окупантів ліквідовано за добу

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+21
Минув 3741 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1300! чумардосів.
Арта 41, броня 28, логістика 59!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 496 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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22.05.2024 08:51
+17
Зворотній відлік - 3 630
Броня просіла, а м'ясо ще суне вперед
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22.05.2024 07:54
+12
а "циклон" значить так випарувався, що навіть у зведення не попав.
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22.05.2024 08:16
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Зворотній відлік - 3 630
Броня просіла, а м'ясо ще суне вперед
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22.05.2024 07:54 Ответить
за те, в забутих Богом регіонах, сім,ї цього м"яса зажили як кум, королю.
тому їх відправляють пачками
щей з радісттю.
не здохне, зарплата велика
здохне, лада...
для орчих та орчинят одні плюси
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22.05.2024 08:54 Ответить
Та всім плюси:
* орчихам плюси, бо бабла привалило. І похєру, що з'їдять його за півроку, а ділі в злиднях.
* китайцям плюси, бо бабло те піде на товари з китаю - засрашка мало що виробляє самотужки.
* ***** плюси, бо воно думає, що як більше вб'є своїх, тим більше будуть боятися його інші.

Одні роботодавці в засрашці скиглять - раб.сили не вистачає критично, нема ким навіть викруткову збірку з китайських деталей організовувати. Ну нічого, на скиглярів в засрашці є МВД/Прокуратура/ФСБ - швиденько розберуться з панікерами...
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22.05.2024 10:38 Ответить
🌺Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 07:57 Ответить
Навіщо петиція і кому? НАТО саме заставити може яжневтік це зробити. Саміт покаже
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22.05.2024 08:02 Ответить
Народ має сказати своє слово, бо з яз нас зрадили.
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22.05.2024 08:05 Ответить
Як вас зрадили? Де були ваші голови,коли читали текст Меморандуму і там була кацапія. Коли танки різали,частини знешкоджувпли, кадрових військових викидали з життя. Де були ви? Я уже в Португалії, бо мені місця в Армії України не знайшлося
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22.05.2024 09:00 Ответить
"Я уже в Португалії, бо мені місця в Армії України не знайшлося"
Валечка - ти шедевральна
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22.05.2024 13:48 Ответить
Хто ви є - ви є Валентина чи може Валентин а може ви Валентино ( воно )? А також вам не надоїло переїджати з країни в країну - і власне з цим в мене також виникає запитання , перед Дойчландом ви ше нігде не жили крім Португалії ?
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22.05.2024 13:50 Ответить
Чергова російська операція. Треба на увесь світ офіційно підтвердити, що прямої військової допомоги Україні не буде.
А то всякі нєдальновідниє товаріщі своїми заявами про ймовірне відправлення військ змусили ***** смикатись на п'ятій точці.
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22.05.2024 08:40 Ответить
Хорошо,если это правда.
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22.05.2024 08:08 Ответить
тебе путёвку нужно выписать на 0 - и тогда будешь всё знать...\правда это - или не правда...\
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22.05.2024 08:18 Ответить
а "циклон" значить так випарувався, що навіть у зведення не попав.
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22.05.2024 08:16 Ответить
Так он же недоделанный. Правда, на нем ППОшые ракеты стояли, там "панцирь"
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22.05.2024 08:33 Ответить
говнєти всі недороблені.
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22.05.2024 08:36 Ответить
Бо в кацапських руках навiть лайно iржавiе.
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22.05.2024 08:45 Ответить
Всі мопеди знищили,а Суми сидять без світла...
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22.05.2024 08:39 Ответить
Мопеди тут нідочого. КАБи. До ПС "Суми Північна" від кордону 30 км.
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22.05.2024 09:02 Ответить
Унаслідок російської атаки "шахедами" Суми залишилися без електропостачання.

Як інформує про це https://t.me/drozdenko_sumy/826 повідомив начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко Джерело:
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22.05.2024 09:19 Ответить
маю сумніви, що дрозденко був на тій ПС у момент прильоту, тому навряд чи він знає, що там прилетіло - УПАБ чи ракета 9М542. Піддавайте будь-яку інформаію сумніву.
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22.05.2024 09:32 Ответить
Так у тому то і проблема - в людей, які нами керують, відсутнє логічне мислення.

Один каже: "всі шахеди знищено", другий - "шахеди роз'іпали енергосистему Сумської області".

Люди на високих посадах, в яких відсутнє логічне мислення (розуміння причинно-наслідкових зв'язків), приймають помилкові управлінські рішення.

Наприклад: замість того, аби тягнути з Європи нові високовольтні ЛЕП, вони приймають рішення вгатити лярди на відновлення Трипільської ТЕС. Потім туди знову прилітає кацапська ракета, і ми знову без світла.

Це нарід і хвилює...
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22.05.2024 09:50 Ответить
споробуйте поспілкуватись з енергетиками, і попитати, чи може бути влаштована енергосистема такої великой країни тільки за рахунок високовольтних мереж.
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22.05.2024 09:55 Ответить
22 роки на держслужбі спілкувався по роботі з енергетиками на рівні замміністра енергетики, начальника "Укргідроенерго", директора Дністровської ГАЕС і т.п.

Добові перетоки через кордон для балансування роботи наших АЕС. Вони і раніше робились, зараз просто треба більші обсяги. Бо балансуюча електрогенерація - ТЕС, ГЕС, ГАЕС - вже лежать. На їх відновлення потрібні РОКИ...
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22.05.2024 10:11 Ответить
і що вони вам казали? Що Україна може обійтись без генерації, а через кордон будуть заходити з закордону одні дроти?
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22.05.2024 10:16 Ответить
Я ж написав - генерація залишається лише на АЕС, поки кацапи туди не б'ють. Все інше - лежить. Все, чим можна було балансувати енергосистему - ТЕС, ГЕС, ГАЕС.
Новий енергоблок монтується РОКАМИ. А світла не буде вже ЗАВТРА!

Які варіанти дій.
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22.05.2024 10:25 Ответить
єдиний варіат дій - наносити симетричні удари у відповідь будь-якою наявною зброєю. Все інше - темна холодна зимова ***** у найближчому майбутньому.
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22.05.2024 10:33 Ответить
Я тим і займаюсь,що піддаю сумніву...
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22.05.2024 11:32 Ответить
але ж ви не подумали, що на Пс прилетіли зовсім не мопеди.
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22.05.2024 11:48 Ответить
Ще раз про мопеди..https://youtu.be/-cP85r1aNvE
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22.05.2024 11:48 Ответить
Альона точно знає, що ж таки прилетіло на ПС "Компресор" і на ПС "Суми-330"??
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22.05.2024 12:04 Ответить
Нашим захисникам - респект та повага. Здоров`ячка вам та вдачi ! Премогу святкувати в цьому роцi вдома !!! АМIНЬ !!! ЗЫ... путiн здохне.
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22.05.2024 08:43 Ответить
Війна війною, а зеленСКАЯ **** по розпорядку. Друзі, зеленский - це Недоросль з п'єси Фонвізіна. Женитись женився на дівчині на ім'я Україна. Готовий надавати послуги з задоволення, а ось годувати її і результат задоволення він навіть і не збирався. "я нікАму нє должєн". Так, друзі, економіка сьогодні й завтра нам потрібна, а ось Недорослю потрібне шоу, тобто задоволення. Шоу-бізнес - це бізнес (бо платить податки. Такі мізерні, що їх вистачить лише на ... офіс президента), але Бізнес-шоу не дає людям грошики на це задоволення. Їх треба заробити або вкрасти, щоб прийти в казино імені "Зеленская слуга" й купити собі задоволення. І ось коли Трамп зустрінеться з зеленскою, то за кредити Трамп зніме штани з цього Недоросля і його дівчини України. Україна, ти готова ... ходити з Недорослем ще невизначений час ? Голодною й голою.
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22.05.2024 08:47 Ответить
Минув 3741 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1300! чумардосів.
Арта 41, броня 28, логістика 59!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 496 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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22.05.2024 08:51 Ответить
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22.05.2024 08:54 Ответить
місто чупакабр?
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22.05.2024 09:00 Ответить
місто шушпаннів.
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22.05.2024 09:04 Ответить
Чево ксары?
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22.05.2024 12:52 Ответить
Трупи нашого ворога припливли до Чебоксар, чомусь вспам'яталися Сунь Цзи і Ильф з Петровим
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22.05.2024 11:07 Ответить
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22.05.2024 13:50 Ответить
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22.05.2024 14:04 Ответить
ЗСУ за 20 днів знов знесло засрашці річне виробництво танків. В обчєм, "патєрь нєт, всі мальчікі живі-здорові"...

І, вірогідно, в цьому місяці будуть рекорди по арті, авто/цистернам, особовому складу та БПЛА. Щодо ББМ не впевнений.
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22.05.2024 10:33 Ответить
 
 