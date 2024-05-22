На Полтавщині запроваджено аварійні відключення
Сьогодні, 22 травня, зранку на Полтавщині застосували графік аварійних відключень.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
Де відсутнє світло?
Як зазначається, наразі відсутнє світло у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.
В ОВА закликають споживати електроенергію відповідально та раціонально.
Як повідомлялося раніше, 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.
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