На Полтавщині запроваджено аварійні відключення

Сьогодні, 22 травня, зранку на Полтавщині застосували графік аварійних відключень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Де відсутнє світло?

Як зазначається, наразі відсутнє світло у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.

В ОВА закликають споживати електроенергію відповідально та раціонально.

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Як повідомлялося раніше, 22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.