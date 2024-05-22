На Полтавщине введены аварийные отключения
Сегодня, 22 мая, утром на Полтавщине применили график аварийных отключений.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
Где нет света?
Как отмечается, сейчас отсутствует свет у более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей в Миргородской, Лубенской, Гадячской и Лохвицкой громадах.
В ОВА призывают потреблять электроэнергию ответственно и рационально.
Как сообщалось ранее, 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.
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