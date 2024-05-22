На Полтавщине введены аварийные отключения

Сегодня, 22 мая, утром на Полтавщине применили график аварийных отключений.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Где нет света?

Как отмечается, сейчас отсутствует свет у более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей в Миргородской, Лубенской, Гадячской и Лохвицкой громадах.

В ОВА призывают потреблять электроэнергию ответственно и рационально.

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Как сообщалось ранее, 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.