путін дозволив вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи

Диктатор РФ Володимир Путін видав указ, який фактично дозволяє відбирати активи США, американських громадян і резидентів на території Росії в обмін на конфісковані російські активи.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Повна назва цього путінського указу звучить так: "Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки". Він запускає механізм конфіскації активів США, американських громадян та резидентів в обмін на конфісковані російські активи.

В указі йдеться, що росіяни та компанії РФ можуть звертатися у російські суди щодо "безпідставного" вилучення майна за рішенням судів або держорганів США та вимагати "компенсацію збитків". Після цього російський суд має визнати, що російські активи конфіскували "безпідставно".

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Далі справа за російським урядом - саме він визначатиме порядок компенсації. Урядова комісія має запропонувати для "компенсації" пов’язані із США активи на території Росії. Це може бути нерухомість, цінні папери, акції у російських компаніях, майнові права.

Нагадаємо, що у квітні цього року в американському Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України. А також проголосували за розширення антиросійських санкцій.

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