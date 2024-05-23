Путін дозволив вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи
Диктатор РФ Володимир Путін видав указ, який фактично дозволяє відбирати активи США, американських громадян і резидентів на території Росії в обмін на конфісковані російські активи.
Про це пише російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Повна назва цього путінського указу звучить так: "Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки". Він запускає механізм конфіскації активів США, американських громадян та резидентів в обмін на конфісковані російські активи.
В указі йдеться, що росіяни та компанії РФ можуть звертатися у російські суди щодо "безпідставного" вилучення майна за рішенням судів або держорганів США та вимагати "компенсацію збитків". Після цього російський суд має визнати, що російські активи конфіскували "безпідставно".
Далі справа за російським урядом - саме він визначатиме порядок компенсації. Урядова комісія має запропонувати для "компенсації" пов’язані із США активи на території Росії. Це може бути нерухомість, цінні папери, акції у російських компаніях, майнові права.
Нагадаємо, що у квітні цього року в американському Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України. А також проголосували за розширення антиросійських санкцій.
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пізно! Обама вже обісцяв усі хрущовки по декілька раз! Куди їх вилучиш?
Вродь "кока-кола" хвасталась зрісшими на росії прибутками. Акціонери були в захваті.
Ну на...
В США стільки дітей нардепів Московії навчаються! Згадаємо тільки но про доньку Лаврова!
а рашисты свои кровные тратили в просторах тундры, там где ягель и лишайник, отличный вид с виллы)))))))