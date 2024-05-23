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Путін дозволив вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи

Путін дозволи вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи

Диктатор РФ Володимир Путін видав указ, який фактично дозволяє відбирати активи США, американських громадян і резидентів на території Росії в обмін на конфісковані російські активи.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Повна назва цього путінського указу звучить так: "Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки". Він запускає механізм конфіскації активів США, американських громадян та резидентів в обмін на конфісковані російські активи.

В указі йдеться, що росіяни та компанії РФ можуть звертатися у російські суди щодо "безпідставного" вилучення майна за рішенням судів або держорганів США та вимагати "компенсацію збитків". Після цього російський суд має визнати, що російські активи конфіскували "безпідставно".

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Далі справа за російським урядом - саме він визначатиме порядок компенсації. Урядова комісія має запропонувати для "компенсації" пов’язані із США активи на території Росії. Це може бути нерухомість, цінні папери, акції у російських компаніях, майнові права.

Нагадаємо, що у квітні цього року в американському Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України. А також проголосували за розширення антиросійських санкцій.

Читайте також: Держдеп США збирається скористатися правом конфіскувати російські активи

Автор: 

конфіскація (849) путін володимир (23773) росія (65035) США (22665)


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Топ коментарі
+12
Позвонил друг из США. У него под мацквабадом конфисковали туалэт типа сортир. Плачет.

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23.05.2024 19:00
+9
Тю. у кацапов по всему миру - советское золотишко и недвижуха, потери окупятся с лихвой, мол за нанесенный ущерб США от действий главного цапорылого неадеквата.
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23.05.2024 18:59
+7
А-ха.
Вродь "кока-кола" хвасталась зрісшими на росії прибутками. Акціонери були в захваті.
Ну на...
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23.05.2024 18:56
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"Какая боль,какая боль"-просто жах для США
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23.05.2024 18:55 Відповісти
для котіровки на Насдаку ф'ючерсів березових віників це ощутімо відіб'ється
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23.05.2024 18:57 Відповісти
Ведмеді зразу пішли чухать живіт, а бики рішили економити роги
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23.05.2024 19:09 Відповісти
путін дозволив вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи
========================
пізно! Обама вже обісцяв усі хрущовки по декілька раз! Куди їх вилучиш?
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23.05.2024 19:44 Відповісти
А-ха.
Вродь "кока-кола" хвасталась зрісшими на росії прибутками. Акціонери були в захваті.
Ну на...
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23.05.2024 18:56 Відповісти
Православний напій "Коло -Кола"
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23.05.2024 19:11 Відповісти
Кало-кал
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23.05.2024 19:20 Відповісти
Тю. у кацапов по всему миру - советское золотишко и недвижуха, потери окупятся с лихвой, мол за нанесенный ущерб США от действий главного цапорылого неадеквата.
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23.05.2024 18:59 Відповісти
Не , будет пыня продолжать быковать, дык, пусть не вертолет, а тормоза откажут на бункерном лифте... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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23.05.2024 19:02 Відповісти
і це чудова новина! З усіх боків!
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23.05.2024 19:00 Відповісти
Позвонил друг из США. У него под мацквабадом конфисковали туалэт типа сортир. Плачет.

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23.05.2024 19:00 Відповісти
Буде знать, буржуяка.
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23.05.2024 19:21 Відповісти
нехай тепер страждає та ходить на унітаз!
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23.05.2024 19:45 Відповісти
Гравiтацiонного тiпу!
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23.05.2024 19:41 Відповісти
очікувано. Воно вже давно відкрило ящик Пандори і ще невідомо де того добра більше - американського в раші чи навпаки. Це тільки початок, далі буде. В юридичних спорах ерефія приречена на провал
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23.05.2024 19:05 Відповісти
США не губіть часу! Око за око !
В США стільки дітей нардепів Московії навчаються! Згадаємо тільки но про доньку Лаврова!
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23.05.2024 19:14 Відповісти
До речі там же і РПЦ МП щось має!
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23.05.2024 19:16 Відповісти
Там Ватикан потрусить , шо-та будет(пынино).
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23.05.2024 19:18 Відповісти
Кацапы просто наполягають, чтобы их отключили от СВИФТа.
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23.05.2024 19:16 Відповісти
і понесло в агонії і конвульсіях ввх останні дні по ........ конкретно, перенесення кордонів стран Балтії, конфіскація американського майна, чергова погроза заржавівшою ядерною ялдою .......

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23.05.2024 19:20 Відповісти
От і добре. Будут довбограї знати як робити бізнес в кацапстані. Хай падлюк з Mondeleze конфіскують, бо ті ніяк не второпають що робити. Вже й протести під їхнім головним офісом робили, а все ніяк не доходить. Ну тепер зйбс, ***** їм все доведе, прямо в квартальний звіт.
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23.05.2024 19:28 Відповісти
І що, це ще не ескалація?
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23.05.2024 19:30 Відповісти
Щось я думаю що це дальше заяв для свого електорату не дійде, російські олігархи які мають активи на заході швидко йому пояснять що і до чого... і судячи із всього гроші вони зберігають не в юанях чи рублях...
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23.05.2024 19:35 Відповісти
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23.05.2024 19:36 Відповісти
ага ,американские валянки и апельсины
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23.05.2024 19:46 Відповісти
Пісєц стівену сіґалу. 😂
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23.05.2024 19:49 Відповісти
І Такеру
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23.05.2024 19:56 Відповісти
Новая тема марадерства.
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23.05.2024 20:05 Відповісти
Та давайте о главном. Ведь в реале ещё ничего не конфисковали и тем более не передали! И цифры реальной и близко нет. Да как бы кацапы в ответ не вывернут всю темную сторону американского бизнеса в рф! И станет ясно кто есть кто, и сколько бабла крутилось в реале! Во потеха пойдёт. Не будет ничего! Либо убогий мизер перепадёт.
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23.05.2024 20:19 Відповісти
бедные янки,сколько недвижимости купили в раше, особенно в воронеже, а теперь все отберут...
а рашисты свои кровные тратили в просторах тундры, там где ягель и лишайник, отличный вид с виллы)))))))
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23.05.2024 20:29 Відповісти
Нема чого по підераціям шлятись
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23.05.2024 21:39 Відповісти
 
 