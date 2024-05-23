Путин разрешил изымать имущество США и американцев в РФ в ответ на конфискованные российские активы
Диктатор РФ Владимир Путин издал указ, который фактически позволяет отбирать активы США, американских граждан и резидентов на территории России в обмен на конфискованные российские активы.
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Полное название этого путинского указа звучит так: "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки". Он запускает механизм конфискации активов США, американских граждан и резидентов в обмен на конфискованные российские активы.
В указе говорится, что россияне и компании РФ могут обращаться в российские суды по поводу "безосновательного" изъятия имущества по решению судов или госорганов США и требовать "компенсацию убытков". После этого российский суд должен признать, что российские активы конфисковали "безосновательно".
Дальше дело за российским правительством - именно оно будет определять порядок компенсации. Правительственная комиссия должна предложить для "компенсации" связанные с США активы на территории России. Это может быть недвижимость, ценные бумаги, акции в российских компаниях, имущественные права.
Напомним, что в апреле этого года в американском Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины. А также проголосовали за расширение антироссийских санкций.
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пізно! Обама вже обісцяв усі хрущовки по декілька раз! Куди їх вилучиш?
Вродь "кока-кола" хвасталась зрісшими на росії прибутками. Акціонери були в захваті.
Ну на...
В США стільки дітей нардепів Московії навчаються! Згадаємо тільки но про доньку Лаврова!
а рашисты свои кровные тратили в просторах тундры, там где ягель и лишайник, отличный вид с виллы)))))))