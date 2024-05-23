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Путин разрешил изымать имущество США и американцев в РФ в ответ на конфискованные российские активы

Путін дозволи вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи

Диктатор РФ Владимир Путин издал указ, который фактически позволяет отбирать активы США, американских граждан и резидентов на территории России в обмен на конфискованные российские активы.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Полное название этого путинского указа звучит так: "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки". Он запускает механизм конфискации активов США, американских граждан и резидентов в обмен на конфискованные российские активы.

В указе говорится, что россияне и компании РФ могут обращаться в российские суды по поводу "безосновательного" изъятия имущества по решению судов или госорганов США и требовать "компенсацию убытков". После этого российский суд должен признать, что российские активы конфисковали "безосновательно".

Читайте также: Россия арестовала активы западных банков на 700 миллионов евро, - FT

Дальше дело за российским правительством - именно оно будет определять порядок компенсации. Правительственная комиссия должна предложить для "компенсации" связанные с США активы на территории России. Это может быть недвижимость, ценные бумаги, акции в российских компаниях, имущественные права.

Напомним, что в апреле этого года в американском Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины. А также проголосовали за расширение антироссийских санкций.

Читайте также: Госдеп США собирается воспользоваться правом конфисковать российские активы

Автор: 

конфискация (599) путин владимир (31231) россия (95441) США (26528)


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Топ комментарии
+12
Позвонил друг из США. У него под мацквабадом конфисковали туалэт типа сортир. Плачет.

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23.05.2024 19:00
+9
Тю. у кацапов по всему миру - советское золотишко и недвижуха, потери окупятся с лихвой, мол за нанесенный ущерб США от действий главного цапорылого неадеквата.
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23.05.2024 18:59
+7
А-ха.
Вродь "кока-кола" хвасталась зрісшими на росії прибутками. Акціонери були в захваті.
Ну на...
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23.05.2024 18:56
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Правила форума Совет форумчан
"Какая боль,какая боль"-просто жах для США
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23.05.2024 18:55 Ответить
для котіровки на Насдаку ф'ючерсів березових віників це ощутімо відіб'ється
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23.05.2024 18:57 Ответить
Ведмеді зразу пішли чухать живіт, а бики рішили економити роги
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23.05.2024 19:09 Ответить
путін дозволив вилучати майно США та американців у РФ у відповідь на конфісковані російські активи
========================
пізно! Обама вже обісцяв усі хрущовки по декілька раз! Куди їх вилучиш?
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23.05.2024 19:44 Ответить
А-ха.
Вродь "кока-кола" хвасталась зрісшими на росії прибутками. Акціонери були в захваті.
Ну на...
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23.05.2024 18:56 Ответить
Православний напій "Коло -Кола"
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23.05.2024 19:11 Ответить
Кало-кал
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23.05.2024 19:20 Ответить
Тю. у кацапов по всему миру - советское золотишко и недвижуха, потери окупятся с лихвой, мол за нанесенный ущерб США от действий главного цапорылого неадеквата.
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23.05.2024 18:59 Ответить
Не , будет пыня продолжать быковать, дык, пусть не вертолет, а тормоза откажут на бункерном лифте... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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23.05.2024 19:02 Ответить
і це чудова новина! З усіх боків!
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23.05.2024 19:00 Ответить
Позвонил друг из США. У него под мацквабадом конфисковали туалэт типа сортир. Плачет.

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23.05.2024 19:00 Ответить
Буде знать, буржуяка.
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23.05.2024 19:21 Ответить
нехай тепер страждає та ходить на унітаз!
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23.05.2024 19:45 Ответить
Гравiтацiонного тiпу!
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23.05.2024 19:41 Ответить
очікувано. Воно вже давно відкрило ящик Пандори і ще невідомо де того добра більше - американського в раші чи навпаки. Це тільки початок, далі буде. В юридичних спорах ерефія приречена на провал
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23.05.2024 19:05 Ответить
США не губіть часу! Око за око !
В США стільки дітей нардепів Московії навчаються! Згадаємо тільки но про доньку Лаврова!
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23.05.2024 19:14 Ответить
До речі там же і РПЦ МП щось має!
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23.05.2024 19:16 Ответить
Там Ватикан потрусить , шо-та будет(пынино).
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23.05.2024 19:18 Ответить
Кацапы просто наполягають, чтобы их отключили от СВИФТа.
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23.05.2024 19:16 Ответить
і понесло в агонії і конвульсіях ввх останні дні по ........ конкретно, перенесення кордонів стран Балтії, конфіскація американського майна, чергова погроза заржавівшою ядерною ялдою .......

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23.05.2024 19:20 Ответить
От і добре. Будут довбограї знати як робити бізнес в кацапстані. Хай падлюк з Mondeleze конфіскують, бо ті ніяк не второпають що робити. Вже й протести під їхнім головним офісом робили, а все ніяк не доходить. Ну тепер зйбс, ***** їм все доведе, прямо в квартальний звіт.
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23.05.2024 19:28 Ответить
І що, це ще не ескалація?
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23.05.2024 19:30 Ответить
Щось я думаю що це дальше заяв для свого електорату не дійде, російські олігархи які мають активи на заході швидко йому пояснять що і до чого... і судячи із всього гроші вони зберігають не в юанях чи рублях...
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23.05.2024 19:35 Ответить
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23.05.2024 19:36 Ответить
ага ,американские валянки и апельсины
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23.05.2024 19:46 Ответить
Пісєц стівену сіґалу. 😂
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23.05.2024 19:49 Ответить
І Такеру
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23.05.2024 19:56 Ответить
Новая тема марадерства.
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23.05.2024 20:05 Ответить
Та давайте о главном. Ведь в реале ещё ничего не конфисковали и тем более не передали! И цифры реальной и близко нет. Да как бы кацапы в ответ не вывернут всю темную сторону американского бизнеса в рф! И станет ясно кто есть кто, и сколько бабла крутилось в реале! Во потеха пойдёт. Не будет ничего! Либо убогий мизер перепадёт.
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23.05.2024 20:19 Ответить
бедные янки,сколько недвижимости купили в раше, особенно в воронеже, а теперь все отберут...
а рашисты свои кровные тратили в просторах тундры, там где ягель и лишайник, отличный вид с виллы)))))))
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23.05.2024 20:29 Ответить
Нема чого по підераціям шлятись
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23.05.2024 21:39 Ответить
 
 