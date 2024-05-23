Путин разрешил изымать имущество США и американцев в РФ в ответ на конфискованные российские активы

Диктатор РФ Владимир Путин издал указ, который фактически позволяет отбирать активы США, американских граждан и резидентов на территории России в обмен на конфискованные российские активы.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Полное название этого путинского указа звучит так: "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки". Он запускает механизм конфискации активов США, американских граждан и резидентов в обмен на конфискованные российские активы.

В указе говорится, что россияне и компании РФ могут обращаться в российские суды по поводу "безосновательного" изъятия имущества по решению судов или госорганов США и требовать "компенсацию убытков". После этого российский суд должен признать, что российские активы конфисковали "безосновательно".

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Дальше дело за российским правительством - именно оно будет определять порядок компенсации. Правительственная комиссия должна предложить для "компенсации" связанные с США активы на территории России. Это может быть недвижимость, ценные бумаги, акции в российских компаниях, имущественные права.

Напомним, что в апреле этого года в американском Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины. А также проголосовали за расширение антироссийских санкций.

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