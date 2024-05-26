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Новини Війна
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У Херсоні лунають вибухи

херсон

Вдень 26 травня окупанти завдають ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Херсоні лунають вибухи! Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Бережіть себе і своїх близьких!" - зазначає він.

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Автор: 

вибух (4445) Херсон (3347)


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Суки!!
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26.05.2024 15:10 Відповісти
 
 