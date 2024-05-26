У Херсоні лунають вибухи
Вдень 26 травня окупанти завдають ударів по Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Бережіть себе і своїх близьких!" - зазначає він.
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vujko
показати весь коментар26.05.2024 15:10 Відповісти Мені подобається 1
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