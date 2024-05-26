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Новости Война
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В Херсоне раздаются взрывы

херсон

Днем 26 мая оккупанты наносят удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Херсоне раздаются взрывы! Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Берегите себя и своих близких!", - отмечает он.

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Автор: 

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26.05.2024 15:10 Ответить
 
 