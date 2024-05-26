В Херсоне раздаются взрывы
Днем 26 мая оккупанты наносят удары по Херсону.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Берегите себя и своих близких!", - отмечает он.
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vujko
показать весь комментарий26.05.2024 15:10 Ответить Мне нравится 1
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