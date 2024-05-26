Ворог запустив ракету на Харків - Повітряні сили

Війська РФ знову намагаються завдати удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог запустив ракету на Харків.

Більше інформації щодо ситуації наразі не відомо.

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