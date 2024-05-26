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Новини Війна
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Ворог запустив ракету на Харків - Повітряні сили

ракета,крилата

Війська РФ знову намагаються завдати удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворог запустив ракету на Харків.

Більше інформації щодо ситуації наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв зросла до 16 (оновлено)

Автор: 

ракети (4021) Харків (5581)


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Як там, стріляти по кацапії? Довоювались...
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26.05.2024 16:39 Відповісти
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26.05.2024 16:42 Відповісти
Щойно мені в Ютубі викинуло, трохи мене не вирвало
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26.05.2024 18:48 Відповісти
може залужний його в тому Лондоні не впізнав, той попросив селфі?..
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26.05.2024 18:50 Відповісти
А до чого тут ракета на Харків?
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26.05.2024 22:31 Відповісти
то не ви були "Суми та Харьков", часом? ...
то не до теми, то просто цікаво
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27.05.2024 19:07 Відповісти
Ні.
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28.05.2024 00:35 Відповісти
Результати для Зеленського з 2019 року…
Асфальтом не прикриєш….
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26.05.2024 18:51 Відповісти
 
 