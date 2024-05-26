Враг запустил ракету на Харьков, - Воздушные силы
Войска РФ снова пытаются нанести удар по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, враг запустил ракету на Харьков.
Больше информации о ситуации пока не известно.
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то не до теми, то просто цікаво
Асфальтом не прикриєш….