Враг запустил ракету на Харьков, - Воздушные силы

Войска РФ снова пытаются нанести удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, враг запустил ракету на Харьков.

Больше информации о ситуации пока не известно.

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