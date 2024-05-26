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Новости Война
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Враг запустил ракету на Харьков, - Воздушные силы

ракета,крилата

Войска РФ снова пытаются нанести удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, враг запустил ракету на Харьков.

Больше информации о ситуации пока не известно.

Также читайте: Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло до 16 (обновлено)

Автор: 

ракеты (3567) Харьков (7466)


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Як там, стріляти по кацапії? Довоювались...
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26.05.2024 16:39 Ответить
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26.05.2024 16:42 Ответить
Щойно мені в Ютубі викинуло, трохи мене не вирвало
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26.05.2024 18:48 Ответить
може залужний його в тому Лондоні не впізнав, той попросив селфі?..
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26.05.2024 18:50 Ответить
А до чого тут ракета на Харків?
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26.05.2024 22:31 Ответить
то не ви були "Суми та Харьков", часом? ...
то не до теми, то просто цікаво
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27.05.2024 19:07 Ответить
Ні.
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28.05.2024 00:35 Ответить
Результати для Зеленського з 2019 року…
Асфальтом не прикриєш….
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26.05.2024 18:51 Ответить
 
 