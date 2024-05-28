Голові російського банку Ареф’єву, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах України, повідомлено про підозру, - СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на голову правління російського ЦМРБанку Руслана Ареф’єва, який фінансує війну РФ проти України.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за вказівкою Кремля та Центробанку РФ, фігурант запроваджує так звану "рубльову зону" в тимчасово захоплених регіонах України. З цією метою Ареф’єв за підтримки місцевих прихильників РФ відкрив понад 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську.
Після захоплення лівобережної частини Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови. Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов. У такий спосіб агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у російських рублях.
У СБУ повідомили, що окупаційні структури ЦМРБанку також беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти Сил оборони. Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування". Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).
Нині тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
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