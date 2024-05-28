На півдні Сили оборони за добу ліквідували 216 окупантів та 35 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 216 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 216 осіб.

Також росіяни втратили 35 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

4 танки;

5 гармат;

2 міномети;

16 одиниць автобронетехніки;

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2 БпЛА;

1 станція РЕБ;

1 спутникова система "Starlink";

4 човни.

Крім того, українські захисники знищили 3 спостережні пункти та 1 місце зберігання боєприпасів.

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