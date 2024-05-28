На юге Силы обороны за сутки ликвидировали 216 оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 216 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 216 человек.
Также россияне потеряли 35 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 4 танка;
- 5 пушек;
- 2 миномета;
- 16 единиц автобронетехники;
- 2 БПЛА;
- 1 станция РЭБ;
- 1 спутниковая система "Starlink";
- 4 лодки.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта и 1 место хранения боеприпасов.
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