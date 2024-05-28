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Новости Агрессия России против Украины
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армия РФ (18012) ликвидация (3128) уничтожение (6229) Силы обороны юга (268)

На юге Силы обороны за сутки ликвидировали 216 оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники россиян

Знищення окупантів

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 216 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 216 человек.

Также россияне потеряли 35 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 4 танка;
  • 5 пушек;
  • 2 миномета;
  • 16 единиц автобронетехники;

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  • 2 БПЛА;
  • 1 станция РЭБ;
  • 1 спутниковая система "Starlink";
  • 4 лодки.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта и 1 место хранения боеприпасов.

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