У районі Вовчанська триває бій. Рашисти мають частковий успіх на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, зведення було опубліковано в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

На даний час відбулося близько 110 бойових зіткнень. Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні активні дії з покращення стійкості оборони.

Російські обстріли України

Протягом доби противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Наші захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу.

Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 68 осіб. Знищено три артилерійські системи, 12 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Два танки, три артилерійських системи, сім автомобілів та одну спецтехніку було пошкоджено.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського.

Читайте: З початку доби зафіксовано 108 бойових зіткнень, найбільше на Куп’янському та Покровському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу усіпіху не мали. Незважаючи на активність ворога, українськими військовими проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Білогорівки, де намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація напружена. Оборонці України докладають максимум зусиль аби не допустити просування російських окупантів в глибину нашої території.

На Краматорському напрямку агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Всі спроби були безуспішними. Втрат наших позицій не допущено.

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Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації, застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали більше 220 окупантів вбитими та пораненими. Знищено шість бойових броньованих машин, чотири автомобілі та один ПТУР. Пошкоджень зазнали одна бойова броньована машина, одна гармата та два міномети.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується девʼять бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбивають атаки противника та посилюють стійкість оборонних рубежів.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку російські окупанти не полишають спроб потіснити українських захисників із зайнятих позицій. Шість атак окупантів наші воїни відбили в районі Старомайорського. Одна ще продовжується. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на даній ділянці не внесли. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 503 800 осіб (+1460 за добу), 7692 танки, 13029 артсистем, 14858 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА