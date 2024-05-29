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Білорусь (7840) Угорщина (2151) атомна енергетика (502) Сійярто (326)

Угорщина уклала угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві АЕС

сійярто

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві другої атомної станції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Угорську АЕС "Пакш-2" будує російський "Росатом" з 2014 року. Російська компанія має побудувати два реактори потужністю 1,2 гігавата кожен.

"Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в атомній енергетиці, яка дозволяє нам використовувати досвід, який Білорусь набула тут при будівництві реакторів за подібною технологією", — сказав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в Мінську.

Також читайте: Угорщина заблокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, – Сіярто

Сійярто також розкритикував пропозицію деяких країн НАТО направити своїх військових в Україну для підготовки українських солдатів.

"Мене обурюють заяви про те, що країни ЄС, НАТО посилають військових в Україну", – сказав угорський міністр.

Також читайте: 41% рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною, - МЗС Литви

Автор: 
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Топ коментарі
+29
В ЄС та НАТО сидить рашистська курва і всім пох
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29.05.2024 17:49
+24
Хтось у ЄС вже мав би ввімкнути яйцерізку.
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29.05.2024 17:48
+21
Чого ці ******** досі в Євросуюзі а не в Тайожному союзі
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29.05.2024 17:52
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Хтось у ЄС вже мав би ввімкнути яйцерізку.
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29.05.2024 17:48 Відповісти
В ЄС та НАТО сидить рашистська курва і всім пох
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29.05.2024 17:49 Відповісти
бо ЄС і НАТО зручно, що є така Угорщина, яка завжди 'заважає'.Де реформа ЄС про яку вони плели, коли рішення будуть прийматися переважною більшістю, а не одноголосно?
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29.05.2024 18:33 Відповісти
ЕС хитро придумав про одноголосе приняття рiшення.
Тут можно запiдозрити, шо якщо в ЕС, певним корпорацiям чи якомусь кругу впливових людей, або тайних кукловодов не треба шо б рiшення пройшло, вони шляхом пiдкупа або шантажа вибирають якусь державу шо б вона все стопорила.
В минулому Голландiя палки в кольоса ставила.
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29.05.2024 19:38 Відповісти
Угорський Чернобиль гарантовано
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29.05.2024 17:51 Відповісти
Чого ці ******** досі в Євросуюзі а не в Тайожному союзі
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29.05.2024 17:52 Відповісти
А ЄС не боїться у себе @уйлостанівської атомної технології?
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29.05.2024 17:53 Відповісти
Бажаю Угорщині і ії новій АЕС долю ЗАЕС.
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29.05.2024 17:55 Відповісти
Я думаю рашисты для етого ее и строят чтобы потом шантажировать Европу. Только Украине еще одна потенциальнаю ядерная бомба уже на западе не добавит уверенности
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29.05.2024 19:05 Відповісти
Одним словом - *******.
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29.05.2024 17:58 Відповісти
У білорусів є крутий "досвід" як при розвантаженні ключових вузлів атомного реактора гупнуть їх на бетонний майданчик Тепер поділяться ним з мадярами
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29.05.2024 17:58 Відповісти
****** - підараси!
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29.05.2024 18:00 Відповісти
О, то вважай вони з кацапами підписали. Бульбашам же ж кацапи будували. А що ті бульбаші навчилися? Бетон мішати і подавати. А там кацапи влаштують ''бомбу сповільненої дії''. І це у Европі. Мадяри вже відкрито працюють на *уйла.
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29.05.2024 18:00 Відповісти
Дело бОрбана живет и процветает... А что там зеледент? Свежих айкосиков еще не подогнали?
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29.05.2024 18:03 Відповісти
Дві купи лайна злились в екстазі (((
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29.05.2024 18:04 Відповісти
Три...
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29.05.2024 18:41 Відповісти
Мад'яри в черговий раз ЄС по губам поводили. І НАТО заодно. А управи немає. Оце статут ЄС. Оце статут НАТО. Оце *******. *****,це такий абсурдний треш,що навіть не вистачає слів для опису.
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29.05.2024 18:05 Відповісти
Якщо Угорщина може себе так поводити то, не сумнівайтесь, на це вона отримала картбланш від ЄС. Тепер решта країн Євросоюзу кажуть "ну ми "за", але ж Угорщина проти..." Те що Угорщина є "троянським конем ********** в Європі" знають навіть діти. Саме за це угорцям справно виплачують дотації...
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29.05.2024 18:09 Відповісти
Як вони туди матеріали та персонал будуть доставляти?
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29.05.2024 18:13 Відповісти
Якби угорщина не була в ЄС та НАТО, впевнений на сто відсотків, що ця погань в перший же день війни влаштувала б нам ще й західний фронт.
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29.05.2024 18:25 Відповісти
Мудьяры, а ну кыш из Европы на свою историческую вонючую родину!
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29.05.2024 18:34 Відповісти
Що Угорщіна робить в ЕС та НАТО? Цікаво, це питання не хвилює лідорів Европи? Ще пару- тройку таких курв як орбан і ЕС можна розпускати.
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29.05.2024 18:46 Відповісти
Два дебила-это сила
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29.05.2024 18:52 Відповісти
Хай нато чекає на військову базу рашкі в угорщині! По запрошенню влади, звісно!
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29.05.2024 19:19 Відповісти
Підаропровокатор.
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29.05.2024 19:25 Відповісти
Петя Сцияртов давно не ходіл в свінцових трусах.
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29.05.2024 22:18 Відповісти
 
 