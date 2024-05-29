Венгрия заключила соглашение с Беларусью о помощи в строительстве АЭС

Правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй атомной станции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Венгерскую АЭС "Пакш-2" строит российский "Росатом" с 2014 года. Российская компания должна построить два реактора мощностью 1,2 гигаватта каждый.

"Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое позволяет нам использовать опыт, который Беларусь приобрела здесь при строительстве реакторов по подобной технологии", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Минске.

Читайте также: Венгрия блокирует решение для начала переговоров с Украиной по поводу членства в ЕС на встрече послов, - Йозвяк

Сийярто также раскритиковал предложение некоторых стран НАТО направить своих военных в Украину для подготовки украинских солдат.

"Меня возмущают заявления о том, что страны ЕС, НАТО посылают военных в Украину", - сказал венгерский министр.

Читайте также: 41% решений Евросоюза относительно Украины были заблокированы Венгрией, - МИД Литвы