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Беларусь (7771) Венгрия (1836) атомная энергетика (292) Сийярто (295)

Венгрия заключила соглашение с Беларусью о помощи в строительстве АЭС

сійярто

Правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй атомной станции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Венгерскую АЭС "Пакш-2" строит российский "Росатом" с 2014 года. Российская компания должна построить два реактора мощностью 1,2 гигаватта каждый.

"Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое позволяет нам использовать опыт, который Беларусь приобрела здесь при строительстве реакторов по подобной технологии", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Минске.

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Сийярто также раскритиковал предложение некоторых стран НАТО направить своих военных в Украину для подготовки украинских солдат.

"Меня возмущают заявления о том, что страны ЕС, НАТО посылают военных в Украину", - сказал венгерский министр.

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Топ комментарии
+29
В ЄС та НАТО сидить рашистська курва і всім пох
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29.05.2024 17:49
+24
Хтось у ЄС вже мав би ввімкнути яйцерізку.
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29.05.2024 17:48
+21
Чого ці ******** досі в Євросуюзі а не в Тайожному союзі
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29.05.2024 17:52
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Хтось у ЄС вже мав би ввімкнути яйцерізку.
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29.05.2024 17:48 Ответить
В ЄС та НАТО сидить рашистська курва і всім пох
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29.05.2024 17:49 Ответить
бо ЄС і НАТО зручно, що є така Угорщина, яка завжди 'заважає'.Де реформа ЄС про яку вони плели, коли рішення будуть прийматися переважною більшістю, а не одноголосно?
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29.05.2024 18:33 Ответить
ЕС хитро придумав про одноголосе приняття рiшення.
Тут можно запiдозрити, шо якщо в ЕС, певним корпорацiям чи якомусь кругу впливових людей, або тайних кукловодов не треба шо б рiшення пройшло, вони шляхом пiдкупа або шантажа вибирають якусь державу шо б вона все стопорила.
В минулому Голландiя палки в кольоса ставила.
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29.05.2024 19:38 Ответить
Угорський Чернобиль гарантовано
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29.05.2024 17:51 Ответить
Чого ці ******** досі в Євросуюзі а не в Тайожному союзі
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29.05.2024 17:52 Ответить
А ЄС не боїться у себе @уйлостанівської атомної технології?
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29.05.2024 17:53 Ответить
Бажаю Угорщині і ії новій АЕС долю ЗАЕС.
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29.05.2024 17:55 Ответить
Я думаю рашисты для етого ее и строят чтобы потом шантажировать Европу. Только Украине еще одна потенциальнаю ядерная бомба уже на западе не добавит уверенности
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29.05.2024 19:05 Ответить
Одним словом - *******.
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29.05.2024 17:58 Ответить
У білорусів є крутий "досвід" як при розвантаженні ключових вузлів атомного реактора гупнуть їх на бетонний майданчик Тепер поділяться ним з мадярами
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29.05.2024 17:58 Ответить
****** - підараси!
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29.05.2024 18:00 Ответить
О, то вважай вони з кацапами підписали. Бульбашам же ж кацапи будували. А що ті бульбаші навчилися? Бетон мішати і подавати. А там кацапи влаштують ''бомбу сповільненої дії''. І це у Европі. Мадяри вже відкрито працюють на *уйла.
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29.05.2024 18:00 Ответить
Дело бОрбана живет и процветает... А что там зеледент? Свежих айкосиков еще не подогнали?
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29.05.2024 18:03 Ответить
Дві купи лайна злились в екстазі (((
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29.05.2024 18:04 Ответить
Три...
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29.05.2024 18:41 Ответить
Мад'яри в черговий раз ЄС по губам поводили. І НАТО заодно. А управи немає. Оце статут ЄС. Оце статут НАТО. Оце *******. *****,це такий абсурдний треш,що навіть не вистачає слів для опису.
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29.05.2024 18:05 Ответить
Якщо Угорщина може себе так поводити то, не сумнівайтесь, на це вона отримала картбланш від ЄС. Тепер решта країн Євросоюзу кажуть "ну ми "за", але ж Угорщина проти..." Те що Угорщина є "троянським конем ********** в Європі" знають навіть діти. Саме за це угорцям справно виплачують дотації...
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29.05.2024 18:09 Ответить
Як вони туди матеріали та персонал будуть доставляти?
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29.05.2024 18:13 Ответить
Якби угорщина не була в ЄС та НАТО, впевнений на сто відсотків, що ця погань в перший же день війни влаштувала б нам ще й західний фронт.
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29.05.2024 18:25 Ответить
Мудьяры, а ну кыш из Европы на свою историческую вонючую родину!
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29.05.2024 18:34 Ответить
Що Угорщіна робить в ЕС та НАТО? Цікаво, це питання не хвилює лідорів Европи? Ще пару- тройку таких курв як орбан і ЕС можна розпускати.
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29.05.2024 18:46 Ответить
Два дебила-это сила
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29.05.2024 18:52 Ответить
Хай нато чекає на військову базу рашкі в угорщині! По запрошенню влади, звісно!
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29.05.2024 19:19 Ответить
Підаропровокатор.
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29.05.2024 19:25 Ответить
Петя Сцияртов давно не ходіл в свінцових трусах.
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29.05.2024 22:18 Ответить
 
 