Уночі сили ППО збили сім ворожих "Шахедів" над Дніпропетровщиною: у Дніпровському районі пошкоджено приватний будинок та ЛЕП

У ніч проти 30 травня протиповітряна оборона збила сім ударних дронів-камікадзе "Шахед" у чотирьох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Шахеди" збили у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському та Дніпровському районах.

У Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

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Крім того, ввечері 29 травня агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі.

"Б'є по району і з самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - додав Лисак.

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Нічна повітряна атака на Україну

Росіяни вночі 30 травня завдали чергового комбінованого удару. Спочатку запустили "шахеди", а потім ракети.

Ворог атакував Хмельниччину ударними дронами-камікадзе типу "Шахед" та запустив ракети, зокрема у бік Старокостянтинова.