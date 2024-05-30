Уночі сили ППО збили сім ворожих "Шахедів" над Дніпропетровщиною: у Дніпровському районі пошкоджено приватний будинок та ЛЕП
У ніч проти 30 травня протиповітряна оборона збила сім ударних дронів-камікадзе "Шахед" у чотирьох районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "Шахеди" збили у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському та Дніпровському районах.
У Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.
Крім того, ввечері 29 травня агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі.
"Б'є по району і з самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - додав Лисак.
Нічна повітряна атака на Україну
Росіяни вночі 30 травня завдали чергового комбінованого удару. Спочатку запустили "шахеди", а потім ракети.
Ворог атакував Хмельниччину ударними дронами-камікадзе типу "Шахед" та запустив ракети, зокрема у бік Старокостянтинова.
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