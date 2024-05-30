В Люботині на Харківщині відкрили першу в області підземну школу

В місті Люботин Харківської області відкрили першу підземну школу в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні захисна споруда Люботина розпочала роботу у тестовому режимі.

За словами керівника ОВА, укриття найвищого класу безпеки А-4 та розраховане на 400 людей. Загальна вартість — майже 73 мільйони гривень. Це кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

"Тут облаштована система опалення, вентиляції, водопостачання, встановлений дизельний генератор на випадок тривалого відключення світла. Приміщення повністю пристосоване для людей із інвалідністю, має підйомник та інші елементи безбар'єрного простору", - зазначив Синєгубов.

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Він додав, що навіть під час літніх канікул освітній простір будуть використовувати для надолуження освітніх втрат. Дирекція закладу розробляє графік навчання у кілька змін.

"Сьогодні тут вперше наживо зустрілися школярі 5 класу. Ворожий сусід не залишає нам іншого виходу як створювати підземні простори. Аби хоч не надовго, але все ж діти могли відчути шкільне дитинство", - резюмував очільник адміністрації.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Російської Федерації.

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