В Люботине Харьковской области открыли первую в области подземную школу
В городе Люботин Харьковской области открыли первую подземную школу в регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проинформировал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Сегодня защитное сооружение Люботина начало работу в тестовом режиме.
По словам руководителя ОВА, укрытие наивысшего класса безопасности А-4 и рассчитано на 400 человек. Общая стоимость - почти 73 миллиона гривен. Это средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.
"Здесь обустроена система отопления, вентиляции, водоснабжения, установлен дизельный генератор на случай длительного отключения света. Помещение полностью приспособлено для людей с инвалидностью, имеет подъемник и другие элементы безбарьерного пространства", - отметил Синегубов.
Он добавил, что даже во время летних каникул образовательное пространство будут использовать для наверстывания образовательных потерь. Дирекция заведения разрабатывает график обучения в несколько смен.
"Сегодня здесь впервые вживую встретились школьники 5 класса. Враждебный сосед не оставляет нам другого выхода как создавать подземные пространства. Чтобы хоть не надолго, но все же дети могли почувствовать школьное детство", - резюмировал глава администрации.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что более 25% детей, которые сейчас находятся в Украине, лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...