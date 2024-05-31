Росія "рухається швидше", ніж Захід, у виробництві та постачанні зброї для своєї армії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва "рухається швидше", ніж західні країни, з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він також порівняв Україну з кораблем - "не потопаючим", - який повинен дістатися до місця призначення "чесно" і цілим, врятувавши "якомога більше життів", пише видання.

Зеленський зазначив, що західні країни, які перебувають у стані миру, мають "інші пріоритети" і, зрозуміло, не поділяють відчуття екзистенційної нагальності України.

"Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є. Ми воюємо, і ми на війні, і ми не на початку. Тому нам потрібно щодня знаходити вихід із ситуації, що склалася", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нелогічно мати західну зброю та не застосовувати її для ударів по ворогу на його території, - Зеленський

Глава держави також розповів про емоційні та особисті втрати, яких зазнає український народ від війни.

"Ви не знаєте, що таке війна, поки вона не прийде до вашого будинку, на вашу вулицю, до вашого друга, до того, з ким ви вчилися, або до того, кого ви любите. Поки цього не станеться, війна буде десь далеко", - додав президент.

Читайте також: Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський