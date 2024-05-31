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Новини Війна
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Росія "рухається швидше", ніж Захід, у виробництві та постачанні зброї для своєї армії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва "рухається швидше", ніж західні країни, з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він також порівняв Україну з кораблем - "не потопаючим", - який повинен дістатися до місця призначення "чесно" і цілим, врятувавши "якомога більше життів", пише видання.

Зеленський зазначив, що західні країни, які перебувають у стані миру, мають "інші пріоритети" і, зрозуміло, не поділяють відчуття екзистенційної нагальності України. 

"Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є. Ми воюємо, і ми на війні, і ми не на початку. Тому нам потрібно щодня знаходити вихід із ситуації, що склалася", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нелогічно мати західну зброю та не застосовувати її для ударів по ворогу на його території, - Зеленський

Глава держави також розповів про емоційні та особисті втрати, яких зазнає український народ від війни.

"Ви не знаєте, що таке війна, поки вона не прийде до вашого будинку, на вашу вулицю, до вашого друга, до того, з ким ви вчилися, або до того, кого ви любите. Поки цього не станеться, війна буде десь далеко", - додав президент.

Читайте також: Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) зброя (7460) росія (65122)


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Топ коментарі
+29
А Україна???
А то всіх оцінили, а про себе забули
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31.05.2024 13:24
+26
з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил

поясніть хто дегенерату шо ЗСУ - не є збройними силами Заходу і навіть не офіційні союзники по НАТО.

Бо цей базарний хуцпарь вже всіх заіпав своєю нахабністю
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31.05.2024 13:24
+20
Треба записати. Дуже потужні цитати найвеличнішого.
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31.05.2024 13:24
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А Україна???
А то всіх оцінили, а про себе забули
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31.05.2024 13:24 Відповісти
Треба записати. Дуже потужні цитати найвеличнішого.
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31.05.2024 13:24 Відповісти
Кажуть, якщо їх постіно слухати або читати, то на людину зійде божа роса...
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31.05.2024 13:30 Відповісти
Дякуэмо! Буде дякуэмо!

Ми вже якось на унітаз 😂👍
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31.05.2024 13:39 Відповісти
Він також порівняв Україну з кораблем - "не потопаючим", - який повинен дістатися до місця призначення "чесно" і цілим, врятувавши "якомога більше життів".....

Він також ЗАБУВ сказати, що на тому "Кораблі Україна" ще Є багато щурів, які "прогризають нам дно..."(цитата, К. Скрябін)
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31.05.2024 13:33 Відповісти
Щури на кораблі Україна дно не гризуть - вони на капітанському містку і в каютах люкс шампанське попивають!
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31.05.2024 14:51 Відповісти
Цікаво, а пана президента задовільняють темпи виготовлення власної зброї?
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31.05.2024 13:40 Відповісти
з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил

поясніть хто дегенерату шо ЗСУ - не є збройними силами Заходу і навіть не офіційні союзники по НАТО.

Бо цей базарний хуцпарь вже всіх заіпав своєю нахабністю
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31.05.2024 13:24 Відповісти
Вже ж писали - в 5 р швидше і в 4 р дешевше
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31.05.2024 13:24 Відповісти
А що тобі з твоїм кварталом заважає рухатись уже третій рік у питанні виробництва ВЛАСНОЇ зброї?
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31.05.2024 13:26 Відповісти
все по-плану...по-оманському плану....
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31.05.2024 13:29 Відповісти
Схоже це Чмо знову десь виступало. ТОж тепер весь день буде повний Цензор його цитат...
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31.05.2024 13:30 Відповісти
А Україна як рухається, швидше ніж Захід?
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31.05.2024 13:30 Відповісти
А ми катали асфальт швидше
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31.05.2024 13:32 Відповісти
Та ти шо!?!?!?
А от Україна, ЗЕленая Україна дЕрьмака, рухаєтся у Совок швидше за Расею.
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31.05.2024 13:35 Відповісти
А Зеленський вбивав українську оборонну промисловість з травня 2019 навіть швидше, ніж його оманські партнери з кремля могли собі це уявити... Вбити всі наші ракетні програми, збанкрутувати харківський танковий завод, познімати клістрони в частинах ППО, скоротити чисельність ЗСУ, розмінувати південь, напризначати на керівні пости агентів фсб, завести карну справу на президента США і все це за якихось неповних 3 роки!!! Вован, да тобі ***** вже напевно таємним указом "хЄроя расєі" давно присвоїв за таку роботу по розвалу в турборежимі обороноздатності України, яку ви з андрєйбарісичем провернули, куди там тому донецькому уркє янику з його ПР та комуняками...
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31.05.2024 13:35 Відповісти
А що там з українським озброєнням? Чи ракети з асфальту не виколупуються?
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31.05.2024 13:39 Відповісти
Ну наче Нептунами сьогодні по Краснодару вдарили...
Побачимо,що то було насправді ..
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31.05.2024 13:53 Відповісти
Пуйло забороняє
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31.05.2024 13:56 Відповісти
падло гундосе ... а як Україна твоєї мрії?? куди рухається?? з якою швидкістю???
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31.05.2024 13:43 Відповісти
А як рухається украінська влада з виробництвом зброї ,
щось відомо ?🙁
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31.05.2024 13:44 Відповісти
Агент кремля???
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31.05.2024 13:48 Відповісти
Так робіть своє і буде нам щастя.
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31.05.2024 13:45 Відповісти
і як же до тебе прийшла війна? хто з твоїх друзів, однокласників, близьких воює? кого ти втратив?
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31.05.2024 13:49 Відповісти
І скільки задонатив на ЗСУ...?
Бо щось не чути про то...)
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31.05.2024 13:52 Відповісти
Цікаво,наскільки довго рассєя так протягне...
Але ж там Китай під боком...якого все влаштовує...поки...
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31.05.2024 13:50 Відповісти
Просроченный начал что то подозревать.
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31.05.2024 13:53 Відповісти
Падло невдячне...
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31.05.2024 13:57 Відповісти
А сам зеленський взагалі не рушить а то і кроки назад робе, як би не захід то русня вже до Львова би дійшла, балабол🤮🤮🤮
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31.05.2024 14:38 Відповісти
Зате темпи "асваєнія" коштів на начебто зброю для ЗСУ вражають!
Не встиг чільник мінфіна Марченко відзвітувати про "асваєніє" 200 млрд бюджетних коштів на ці потреби, як Умєров зажадав наступну порцію у 370 млрд.
Місяць тому раділи 60 млрд$ допомоги. Такими пАтужними темпами її на літо не вистачить, не те, що до кінця року, як сподівались американці.
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31.05.2024 14:46 Відповісти
Літо - пора відпусток у стомлених підарасів у владі!
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31.05.2024 14:55 Відповісти
А сікльки Нептуна,стугн,вільх, ти виробив після початку війни???????????????????????????????????????
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31.05.2024 14:46 Відповісти
Знову аварія - в ОП потекла каналізація!
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31.05.2024 14:57 Відповісти
Вова,ти вже скільки заводів хоча б з виробництва снарядів відкрив за 2,5 роки?Скільки міні-ГЕС запустив,щоб зняти навантаження на енергосистему? Не за@бався ще рейтинги свої заміряти щотижнево? Те,що Шашлицниця президента витрачає в місяць на заміри рейтингів-це ціна однієї міні-ГЕС
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31.05.2024 16:13 Відповісти
Як уже ця самозванна хуцпа дістала, хто небуть з родичів може дати йому оселедець, може прийде до тями.
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31.05.2024 17:15 Відповісти
По схеме сказано верно. Но давно замечено, что чем правильней слова, тем меньше действий. Когда делают, не разговаривают---- некогда, мешает это делать.
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31.05.2024 17:16 Відповісти
 
 