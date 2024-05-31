Росія "рухається швидше", ніж Захід, у виробництві та постачанні зброї для своєї армії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва "рухається швидше", ніж західні країни, з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Він також порівняв Україну з кораблем - "не потопаючим", - який повинен дістатися до місця призначення "чесно" і цілим, врятувавши "якомога більше життів", пише видання.
Зеленський зазначив, що західні країни, які перебувають у стані миру, мають "інші пріоритети" і, зрозуміло, не поділяють відчуття екзистенційної нагальності України.
"Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є. Ми воюємо, і ми на війні, і ми не на початку. Тому нам потрібно щодня знаходити вихід із ситуації, що склалася", - наголосив він.
Глава держави також розповів про емоційні та особисті втрати, яких зазнає український народ від війни.
"Ви не знаєте, що таке війна, поки вона не прийде до вашого будинку, на вашу вулицю, до вашого друга, до того, з ким ви вчилися, або до того, кого ви любите. Поки цього не станеться, війна буде десь далеко", - додав президент.
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А то всіх оцінили, а про себе забули
Ми вже якось на унітаз 😂👍
Він також ЗАБУВ сказати, що на тому "Кораблі Україна" ще Є багато щурів, які "прогризають нам дно..."(цитата, К. Скрябін)
поясніть хто дегенерату шо ЗСУ - не є збройними силами Заходу і навіть не офіційні союзники по НАТО.
Бо цей базарний хуцпарь вже всіх заіпав своєю нахабністю
А от Україна, ЗЕленая Україна дЕрьмака, рухаєтся у Совок швидше за Расею.
Побачимо,що то було насправді ..
щось відомо ?🙁
Бо щось не чути про то...)
Але ж там Китай під боком...якого все влаштовує...поки...
Не встиг чільник мінфіна Марченко відзвітувати про "асваєніє" 200 млрд бюджетних коштів на ці потреби, як Умєров зажадав наступну порцію у 370 млрд.
Місяць тому раділи 60 млрд$ допомоги. Такими пАтужними темпами її на літо не вистачить, не те, що до кінця року, як сподівались американці.