Россия "двигается быстрее", чем Запад, в производстве и снабжении оружия для своей армии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва "движется быстрее", чем западные страны, с точки зрения производства и поставок вооружения для своих вооруженных сил.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сравнил Украину с кораблем - "не утопающим", - который должен добраться до места назначения "честно" и целым, спасая "как можно больше жизней", пишет издание.

Зеленский отметил, что западные страны, которые находятся в состоянии мира, имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют ощущение экзистенциальной неотложности Украины.

"Никто никого не обвиняет. Мы там, где мы есть. Мы воюем, и мы на войне, и мы не в начале. Поэтому нам нужно ежедневно находить выход из сложившейся ситуации", - подчеркнул он.

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Глава государства также рассказал об эмоциональных и личных потерях, которые несет украинский народ от войны.

"Вы не знаете, что такое война, пока она не придет в ваш дом, на вашу улицу, к вашему другу, к тому, с кем вы учились, или к тому, кого вы любите. Пока этого не произойдет, война будет где-то далеко", - добавил президент.

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