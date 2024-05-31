Россия "двигается быстрее", чем Запад, в производстве и снабжении оружия для своей армии, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва "движется быстрее", чем западные страны, с точки зрения производства и поставок вооружения для своих вооруженных сил.
Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Он также сравнил Украину с кораблем - "не утопающим", - который должен добраться до места назначения "честно" и целым, спасая "как можно больше жизней", пишет издание.
Зеленский отметил, что западные страны, которые находятся в состоянии мира, имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют ощущение экзистенциальной неотложности Украины.
"Никто никого не обвиняет. Мы там, где мы есть. Мы воюем, и мы на войне, и мы не в начале. Поэтому нам нужно ежедневно находить выход из сложившейся ситуации", - подчеркнул он.
Глава государства также рассказал об эмоциональных и личных потерях, которые несет украинский народ от войны.
"Вы не знаете, что такое война, пока она не придет в ваш дом, на вашу улицу, к вашему другу, к тому, с кем вы учились, или к тому, кого вы любите. Пока этого не произойдет, война будет где-то далеко", - добавил президент.
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А то всіх оцінили, а про себе забули
Ми вже якось на унітаз 😂👍
Він також ЗАБУВ сказати, що на тому "Кораблі Україна" ще Є багато щурів, які "прогризають нам дно..."(цитата, К. Скрябін)
поясніть хто дегенерату шо ЗСУ - не є збройними силами Заходу і навіть не офіційні союзники по НАТО.
Бо цей базарний хуцпарь вже всіх заіпав своєю нахабністю
А от Україна, ЗЕленая Україна дЕрьмака, рухаєтся у Совок швидше за Расею.
Побачимо,що то було насправді ..
щось відомо ?🙁
Бо щось не чути про то...)
Але ж там Китай під боком...якого все влаштовує...поки...
Не встиг чільник мінфіна Марченко відзвітувати про "асваєніє" 200 млрд бюджетних коштів на ці потреби, як Умєров зажадав наступну порцію у 370 млрд.
Місяць тому раділи 60 млрд$ допомоги. Такими пАтужними темпами її на літо не вистачить, не те, що до кінця року, як сподівались американці.