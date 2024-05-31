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Новости Война
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Россия "двигается быстрее", чем Запад, в производстве и снабжении оружия для своей армии, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва "движется быстрее", чем западные страны, с точки зрения производства и поставок вооружения для своих вооруженных сил.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сравнил Украину с кораблем - "не утопающим", - который должен добраться до места назначения "честно" и целым, спасая "как можно больше жизней", пишет издание.

Зеленский отметил, что западные страны, которые находятся в состоянии мира, имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют ощущение экзистенциальной неотложности Украины.

"Никто никого не обвиняет. Мы там, где мы есть. Мы воюем, и мы на войне, и мы не в начале. Поэтому нам нужно ежедневно находить выход из сложившейся ситуации", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нелогично иметь западное оружие и не применять его для ударов по врагу на его территории, - Зеленский

Глава государства также рассказал об эмоциональных и личных потерях, которые несет украинский народ от войны.

"Вы не знаете, что такое война, пока она не придет в ваш дом, на вашу улицу, к вашему другу, к тому, с кем вы учились, или к тому, кого вы любите. Пока этого не произойдет, война будет где-то далеко", - добавил президент.

Читайте также: Мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", рано или поздно Москва снова нанесет удар, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) оружие (10215) россия (95502)


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Топ комментарии
+29
А Україна???
А то всіх оцінили, а про себе забули
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31.05.2024 13:24
+26
з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил

поясніть хто дегенерату шо ЗСУ - не є збройними силами Заходу і навіть не офіційні союзники по НАТО.

Бо цей базарний хуцпарь вже всіх заіпав своєю нахабністю
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31.05.2024 13:24
+20
Треба записати. Дуже потужні цитати найвеличнішого.
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31.05.2024 13:24
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А Україна???
А то всіх оцінили, а про себе забули
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31.05.2024 13:24 Ответить
Треба записати. Дуже потужні цитати найвеличнішого.
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31.05.2024 13:24 Ответить
Кажуть, якщо їх постіно слухати або читати, то на людину зійде божа роса...
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31.05.2024 13:30 Ответить
Дякуэмо! Буде дякуэмо!

Ми вже якось на унітаз 😂👍
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31.05.2024 13:39 Ответить
Він також порівняв Україну з кораблем - "не потопаючим", - який повинен дістатися до місця призначення "чесно" і цілим, врятувавши "якомога більше життів".....

Він також ЗАБУВ сказати, що на тому "Кораблі Україна" ще Є багато щурів, які "прогризають нам дно..."(цитата, К. Скрябін)
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31.05.2024 13:33 Ответить
Щури на кораблі Україна дно не гризуть - вони на капітанському містку і в каютах люкс шампанське попивають!
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31.05.2024 14:51 Ответить
Цікаво, а пана президента задовільняють темпи виготовлення власної зброї?
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31.05.2024 13:40 Ответить
з погляду виробництва і постачання озброєння для своїх збройних сил

поясніть хто дегенерату шо ЗСУ - не є збройними силами Заходу і навіть не офіційні союзники по НАТО.

Бо цей базарний хуцпарь вже всіх заіпав своєю нахабністю
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31.05.2024 13:24 Ответить
Вже ж писали - в 5 р швидше і в 4 р дешевше
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31.05.2024 13:24 Ответить
А що тобі з твоїм кварталом заважає рухатись уже третій рік у питанні виробництва ВЛАСНОЇ зброї?
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31.05.2024 13:26 Ответить
все по-плану...по-оманському плану....
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31.05.2024 13:29 Ответить
Схоже це Чмо знову десь виступало. ТОж тепер весь день буде повний Цензор його цитат...
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31.05.2024 13:30 Ответить
А Україна як рухається, швидше ніж Захід?
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31.05.2024 13:30 Ответить
А ми катали асфальт швидше
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31.05.2024 13:32 Ответить
Та ти шо!?!?!?
А от Україна, ЗЕленая Україна дЕрьмака, рухаєтся у Совок швидше за Расею.
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31.05.2024 13:35 Ответить
А Зеленський вбивав українську оборонну промисловість з травня 2019 навіть швидше, ніж його оманські партнери з кремля могли собі це уявити... Вбити всі наші ракетні програми, збанкрутувати харківський танковий завод, познімати клістрони в частинах ППО, скоротити чисельність ЗСУ, розмінувати південь, напризначати на керівні пости агентів фсб, завести карну справу на президента США і все це за якихось неповних 3 роки!!! Вован, да тобі ***** вже напевно таємним указом "хЄроя расєі" давно присвоїв за таку роботу по розвалу в турборежимі обороноздатності України, яку ви з андрєйбарісичем провернули, куди там тому донецькому уркє янику з його ПР та комуняками...
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31.05.2024 13:35 Ответить
А що там з українським озброєнням? Чи ракети з асфальту не виколупуються?
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31.05.2024 13:39 Ответить
Ну наче Нептунами сьогодні по Краснодару вдарили...
Побачимо,що то було насправді ..
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31.05.2024 13:53 Ответить
Пуйло забороняє
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31.05.2024 13:56 Ответить
падло гундосе ... а як Україна твоєї мрії?? куди рухається?? з якою швидкістю???
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31.05.2024 13:43 Ответить
А як рухається украінська влада з виробництвом зброї ,
щось відомо ?🙁
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31.05.2024 13:44 Ответить
Агент кремля???
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31.05.2024 13:48 Ответить
Так робіть своє і буде нам щастя.
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31.05.2024 13:45 Ответить
і як же до тебе прийшла війна? хто з твоїх друзів, однокласників, близьких воює? кого ти втратив?
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31.05.2024 13:49 Ответить
І скільки задонатив на ЗСУ...?
Бо щось не чути про то...)
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31.05.2024 13:52 Ответить
Цікаво,наскільки довго рассєя так протягне...
Але ж там Китай під боком...якого все влаштовує...поки...
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31.05.2024 13:50 Ответить
Просроченный начал что то подозревать.
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31.05.2024 13:53 Ответить
Падло невдячне...
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31.05.2024 13:57 Ответить
А сам зеленський взагалі не рушить а то і кроки назад робе, як би не захід то русня вже до Львова би дійшла, балабол🤮🤮🤮
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31.05.2024 14:38 Ответить
Зате темпи "асваєнія" коштів на начебто зброю для ЗСУ вражають!
Не встиг чільник мінфіна Марченко відзвітувати про "асваєніє" 200 млрд бюджетних коштів на ці потреби, як Умєров зажадав наступну порцію у 370 млрд.
Місяць тому раділи 60 млрд$ допомоги. Такими пАтужними темпами її на літо не вистачить, не те, що до кінця року, як сподівались американці.
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31.05.2024 14:46 Ответить
Літо - пора відпусток у стомлених підарасів у владі!
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31.05.2024 14:55 Ответить
А сікльки Нептуна,стугн,вільх, ти виробив після початку війни???????????????????????????????????????
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31.05.2024 14:46 Ответить
Знову аварія - в ОП потекла каналізація!
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31.05.2024 14:57 Ответить
Вова,ти вже скільки заводів хоча б з виробництва снарядів відкрив за 2,5 роки?Скільки міні-ГЕС запустив,щоб зняти навантаження на енергосистему? Не за@бався ще рейтинги свої заміряти щотижнево? Те,що Шашлицниця президента витрачає в місяць на заміри рейтингів-це ціна однієї міні-ГЕС
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31.05.2024 16:13 Ответить
Як уже ця самозванна хуцпа дістала, хто небуть з родичів може дати йому оселедець, може прийде до тями.
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31.05.2024 17:15 Ответить
По схеме сказано верно. Но давно замечено, что чем правильней слова, тем меньше действий. Когда делают, не разговаривают---- некогда, мешает это делать.
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31.05.2024 17:16 Ответить
 
 