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РФ використовує страх Заходу перед ескалацією для того, щоб її здійснювати, - Кулеба

Кулеба про страх Заходу перед ескалацією

Росія тисне на НАТО та використовує страх Заходу перед ескалацією.

Про це в інтерв'ю OBOZ.ua заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зараз є дві країни, які найбільш скептично налаштовані щодо членства України в НАТО.

"І саме там потрібно працювати з дуже простим уявленням, яке вони мають, мовляв, членство України в НАТО дорівнює ескалації. Бо нібито Росія цього точно не пробачить. Це, в принципі, їхня логіка ескалації. Але ми бачимо з початку повномасштабного вторгнення, що вони постійно керуються цією логікою. Допомагають Україні, до речі, дуже багато, але в ключових рішеннях вони керувалися цією позицією. Не можна давати Україні "Хаймарси", тому що це ескалація. Не можна давати "Леопарди", тому що це ескалація.

Але жодного разу цей їхній страх ескалації не справдився. Натомість Росія якраз використовує цей страх для того, щоб здійснювати ескалацію. І ми бачимо, коли в НАТО немає наступальної політичної позиції щодо членства України, то Росія починає тиснути на Альянс. Наприклад, як-от історія з переглядом морського кордону натовських країн у Балтійському морі. Тому це працює все дуже просто. Якщо ти не перебуваєш у наступальній позиції, то твій ворог починає наступати на тебе", - зазначив Кулеба.

Читайте: Кулеба обговорив з главою МЗС Філіппін зміцнення двосторонніх відносин між країнами

Автор: 

НАТО (6440) Кулеба Дмитро (3604)


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Ну то будьте піонерами і руйнівниками страху Заходу, хапросіть збройні сили нато нам у допомогу...
а язиком всі ми добре вміємо працювать
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31.05.2024 14:01 Відповісти
Але жодного разу цей їхній страх ескалації не справдився.
========

Заходу нічого не буде, але ось «понти» так кидати також не варто. Тому що буде в будь-якому разі по нас і удари посилюватимуться. Харків, прикордонні області будуть виносити, посилиться ракетний обстріл, по енергетиці будуть херячити і газовій.

Ти то будеш і далі десь в Амстердамі сигари потягувати, а що робити без світла, води і тепла в місті-мільйоннику взимку - я не знаю. І ніхто не знає
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31.05.2024 14:03 Відповісти
Розумієш, товарісч Клаус, гусня буде все це робити незалежно від чиїхось "понтів". Як тільки зможе.
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31.05.2024 14:12 Відповісти
Захід, як завжди, рахує бабло, що вигідно, що ні, західні політики думають лише про інтереси своїх урядів, держав. Україна для Заходу - поле бою, яке не повинно розширитися. Якби було не так, то зовсім інша була б військова допомога.
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31.05.2024 14:19 Відповісти
Це так ніби насильник використовує страх жінки перед згвалтуванням для того, щоб його здійснювати.
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31.05.2024 14:20 Відповісти
То може так гарно працювало відомство єрмака під прикриттям кулеби?
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31.05.2024 15:02 Відповісти
 
 