РФ использует страх Запада перед эскалацией для того, чтобы ее совершать, - Кулеба

Россия давит на НАТО и использует страх Запада перед эскалацией.

Об этом в интервью OBOZ.ua заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, сейчас есть две страны, которые наиболее скептически настроены относительно членства Украины в НАТО.

"И именно там нужно работать с очень простым представлением, которое они имеют, мол, членство Украины в НАТО равно эскалации. Потому что якобы Россия этого точно не простит. Это, в принципе, их логика эскалации. Но мы видим с начала полномасштабного вторжения, что они постоянно руководствуются этой логикой. Помогают Украине, кстати, очень много, но в ключевых решениях они руководствовались этой позицией. Нельзя давать Украине "Хаймарсы", потому что это эскалация. Нельзя давать "Леопарды", потому что это эскалация.

Но ни разу этот их страх эскалации не оправдался. Зато Россия как раз использует этот страх для того, чтобы осуществлять эскалацию. И мы видим, когда в НАТО нет наступательной политической позиции относительно членства Украины, то Россия начинает давить на Альянс. Например, вот история с пересмотром морской границы натовских стран в Балтийском море. Поэтому это работает все очень просто. Если ты не находишься в наступательной позиции, то твой враг начинает наступать на тебя", - отметил Кулеба.

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