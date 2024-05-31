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Новости Война
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РФ использует страх Запада перед эскалацией для того, чтобы ее совершать, - Кулеба

Кулеба про страх Заходу перед ескалацією

Россия давит на НАТО и использует страх Запада перед эскалацией.

Об этом в интервью OBOZ.ua заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, сейчас есть две страны, которые наиболее скептически настроены относительно членства Украины в НАТО.

"И именно там нужно работать с очень простым представлением, которое они имеют, мол, членство Украины в НАТО равно эскалации. Потому что якобы Россия этого точно не простит. Это, в принципе, их логика эскалации. Но мы видим с начала полномасштабного вторжения, что они постоянно руководствуются этой логикой. Помогают Украине, кстати, очень много, но в ключевых решениях они руководствовались этой позицией. Нельзя давать Украине "Хаймарсы", потому что это эскалация. Нельзя давать "Леопарды", потому что это эскалация.

Но ни разу этот их страх эскалации не оправдался. Зато Россия как раз использует этот страх для того, чтобы осуществлять эскалацию. И мы видим, когда в НАТО нет наступательной политической позиции относительно членства Украины, то Россия начинает давить на Альянс. Например, вот история с пересмотром морской границы натовских стран в Балтийском море. Поэтому это работает все очень просто. Если ты не находишься в наступательной позиции, то твой враг начинает наступать на тебя", - отметил Кулеба.

Читайте: Кулеба обсудил с главой МИД Филиппин укрепление двусторонних отношений между странами

Автор: 

НАТО (9980) Кулеба Дмитрий (2880)


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Ну то будьте піонерами і руйнівниками страху Заходу, хапросіть збройні сили нато нам у допомогу...
а язиком всі ми добре вміємо працювать
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31.05.2024 14:01 Ответить
Але жодного разу цей їхній страх ескалації не справдився.
========

Заходу нічого не буде, але ось «понти» так кидати також не варто. Тому що буде в будь-якому разі по нас і удари посилюватимуться. Харків, прикордонні області будуть виносити, посилиться ракетний обстріл, по енергетиці будуть херячити і газовій.

Ти то будеш і далі десь в Амстердамі сигари потягувати, а що робити без світла, води і тепла в місті-мільйоннику взимку - я не знаю. І ніхто не знає
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31.05.2024 14:03 Ответить
Розумієш, товарісч Клаус, гусня буде все це робити незалежно від чиїхось "понтів". Як тільки зможе.
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31.05.2024 14:12 Ответить
Захід, як завжди, рахує бабло, що вигідно, що ні, західні політики думають лише про інтереси своїх урядів, держав. Україна для Заходу - поле бою, яке не повинно розширитися. Якби було не так, то зовсім інша була б військова допомога.
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31.05.2024 14:19 Ответить
Це так ніби насильник використовує страх жінки перед згвалтуванням для того, щоб його здійснювати.
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31.05.2024 14:20 Ответить
То може так гарно працювало відомство єрмака під прикриттям кулеби?
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31.05.2024 15:02 Ответить
 
 