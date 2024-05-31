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Новини Війна
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Впродовж дня 31 травня окупанти п’ять разів вдарили дронами-камікадзе по Нікопольщині. Виникла пожежа

31 травня загарбники атакували Нікопольщину дронами

Упродовж дня 31 травня російські загарбники п’ять разів вдарили дронами-камікадзе по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лисака, ворог бив по Нікополю, а також і по Покровській громаді. Внаслідок атак ворога там зайнялася суха трава. Рятувальники уже приборкали полум'я.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що впродовж дня 30 травня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області 20 разів.

Дивіться також: Війська РФ атакували Нікопольщину дронами та артилерією 15 разів протягом дня: 2 людей загинули ще 2 поранені. ФОТОрепортаж

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обстріл (28449) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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