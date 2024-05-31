Впродовж дня 31 травня окупанти п’ять разів вдарили дронами-камікадзе по Нікопольщині. Виникла пожежа
Упродовж дня 31 травня російські загарбники п’ять разів вдарили дронами-камікадзе по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Лисака, ворог бив по Нікополю, а також і по Покровській громаді. Внаслідок атак ворога там зайнялася суха трава. Рятувальники уже приборкали полум'я.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що впродовж дня 30 травня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області 20 разів.
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