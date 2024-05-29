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Війська РФ атакували Нікопольщину дронами та артилерією 15 разів протягом дня: 2 людей загинули ще 2 поранені. ФОТОрепортаж

29 травня окупанти здійснили півтора десятки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічний день. Півтора десятки ворожих атак на Нікопольщину. Тричі російські війська гатили з артилерії, 12 разів поцілили дронами-камікадзе", - зазначив він.

Лисак повідомив, що внаслідок обстрілів загинуло 2 людей ще 2 зазнали поранень. 

Поранені у лікарні отримують усю необхідну допомогу.

Росіяни атакували НІкополь, Марганецьку і Мирівську громади.

"За уточненою інформацією, понівечені приватне підприємство, магазин, бібліотека, два приватні будинки, господарська споруда, пожежна частина. Побиті майже десяток легкових автівок, дві вантажівки, мікроавтобус, машина швидкої. Пошкоджені агропідприємство, лінія електропередач, газогін", - написав керівник ОВА.

На решті території області минулося без обстрілів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що дві людини загинули та дві зазнали поранень унаслідок атаки окупантів на Нікополь.

Читайте: Унаслідок російського удару КАБом по Руській Лозовій поранено чоловіка

Тричі російські війська гатили по Нікопольщині з артилерії, 12 разів поцілили дронами-камікадзе.

Агресор сконцентрувався на Нікополі, Марганецькій і Мирівській громадах
Побиті майже десяток легкових автівок, дві вантажівки, мікроавтобус, машина швидкої.

 Внаслідок обстрілів 2 людей загинули та ще 2 зазнали поранень

В районі понівечені приватне підприємство, магазин, бібліотека, два приватні будинки, господарська споруда, пожежна частина.

Також читайте: Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині, поранено чоловіка, він у важкому стані

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обстріл (28672) жертви (1801) Нікополь (1205)


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