Войска РФ атаковали Никопольщину дронами и артиллерией 15 раз в течение дня: 2 человека погибли еще 2 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 мая оккупанты совершили полтора десятка обстрелов Никопольского района Днепропетровской области. Применяли дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Трагический день. Полтора десятка вражеских атак на Никопольщину. Трижды российские войска били из артиллерии, 12 раз ударили дронами-камикадзе", - отметил он.

Лысак сообщил, что в результате обстрелов погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Раненые в больнице получают всю необходимую помощь.

Россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

"По уточненной информации, изуродованы частное предприятие, магазин, библиотека, два частных дома, хозяйственная постройка, пожарная часть. Пореждены почти десяток легковых автомобилей, два грузовика, микроавтобус, машина скорой помощи. Пострадали агропредприятие, линия электропередач, газопровод", - написал руководитель ОВА.

На остальной территории области обошлось без обстрелов.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что два человека погибли и два получили ранения в результате атаки оккупантов на Никополь.

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