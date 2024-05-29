Двое человек погибли и двое - получили ранения в результате атаки на Никополь: оккупанты ударили дроном-камикадзе по скорой (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за россиян снова имеем раненых в Никополе. Это двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения. Они госпитализированы. Второй - тяжелый. Медики делают все возможное", - говорится в сообщении.
Как отмечается, удары по городу враг нанес из тяжелой артиллерии.
В результате атаки повреждены библиотека, магазин и линия электропередач.
Обновлена информация об атаке на Никополь
Позже Лысак сообщил, что 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел, умер в больнице. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Кроме того, после обеда российские войска нанесли еще один удар по Никополю и убили одного человека.
"Нелюди направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи. Погиб 54-летний водитель. Ранение получила его 53-летняя жена. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
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