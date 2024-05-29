Дві людини загинули та дві зазнали поранень унаслідок атаки на Нікополь: окупанти вдарили дроном-камікадзе по швидкій. ФОТОрепортаж (оновлено)

Окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії та дроном-камікадзе, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через росіян знову маємо поранених у Нікополі. Це двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення. Їх госпіталізовано. Другий – тяжкий. Медики роблять все можливе", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ударів по місту ворог завдав з важкої артилерії.

Унаслідок атаки пошкоджено бібліотеку, магазин та лінію електропередач.

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Оновлена інформація щодо атаки на Нікополь

Пізніше Лисак повідомив, що 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл, помер у лікарні. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.



Крім того, після обіду російські війська завдали ще одного удару по Нікополю та вбили одну людину.

"Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.





