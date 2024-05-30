Нікопольщина зазнала 20 обстрілів артилерією та дронами-камікадзе протягом дня. ФОТОрепортаж

30 травня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області 20 разів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Протягом дня ворог зо два десятки разів атакував Нікопольщину. Бив і дронами-камікадзе, і артилерією. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади", - написав Лисак.

В районі пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа - вогонь рятувальники приборкали.

Крім того, понівечені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. Побиті 4 вантажівки. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Загиблих та постраждалих немає.

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