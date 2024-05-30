РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10482 посетителя онлайн
Новости Фото
594 0

Никопольщина подверглась 20 обстрелам артиллерией и дронами-камикадзе в течение дня. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 мая российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области 20 раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину. Бил и дронами-камикадзе, и артиллерией. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады", - написал Лысак.

В районе повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар - огонь спасатели потушили.

Кроме того, повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Побиты 4 грузовика. Зацепило линию электропередачи и газопровод.

Погибших и пострадавших нет.

Смотрите также: Оккупанты атаковали Никопольщину с артиллерии и дронами-камикадзе: ранения получил мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, гостиница, предприятие, энергетическое оборудование и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Під ударом росіян опинились Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади
Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 30 травня

Війська РФ атакували район дронами та артилерією

В районі пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа

Окупанти пошкодили 4 вантажівки

Смотрите также: Россияне били по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены частные дома, пятиэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27366) Никополь (1038) Днепропетровская область (3997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 