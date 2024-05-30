Никопольщина подверглась 20 обстрелам артиллерией и дронами-камикадзе в течение дня. ФОТОРЕПОРТАЖ
30 мая российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области 20 раз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину. Бил и дронами-камикадзе, и артиллерией. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады", - написал Лысак.
В районе повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар - огонь спасатели потушили.
Кроме того, повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Побиты 4 грузовика. Зацепило линию электропередачи и газопровод.
Погибших и пострадавших нет.
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