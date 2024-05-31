В течение дня 31 мая оккупанты пять раз ударили дронами-камикадзе по Никопольщине. Возник пожар
В течение дня 31 мая российские захватчики пять раз ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Лысака, враг бил по Никополю, а также и по Покровской громаде. В результате атак врага там загорелась сухая трава. Спасатели уже потушили пламя.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что в течение дня 30 мая российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области 20 раз.
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