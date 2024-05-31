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Новости Война
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В течение дня 31 мая оккупанты пять раз ударили дронами-камикадзе по Никопольщине. Возник пожар

31 травня загарбники атакували Нікопольщину дронами

В течение дня 31 мая российские захватчики пять раз ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лысака, враг бил по Никополю, а также и по Покровской громаде. В результате атак врага там загорелась сухая трава. Спасатели уже потушили пламя.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в течение дня 30 мая российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области 20 раз.

Смотрите также: Войска РФ атаковали Никопольщину дронами и артиллерией 15 раз в течение дня: 2 человека погибли еще 2 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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