На Покровському напрямку ще тривають 11 з 24 боїв з початку доби, - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень зросла до 70. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:30.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території РФ. Ще три КАБи з напрямку російського Бєлгорода скинули терористи на Білий Колодязь. Загалом, від початку доби це село зазнало шість бомбових ударів КАБами з повітряного простору Російської Федерації.

На Куп’янському напрямку противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог дещо активізувався в районі Торського. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед.

На Сіверському напрямку противник знову проявляє активність в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

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На Краматорському напрямку від початку доби противник шість разів здійснив спроби покращити своє тактичне положення. О другій половині дня українські захисники відбивали ворожі атаки поблизу Нового, Андріївки та Богданівки.

На Покровському напрямку ще тривають 11 з 24 боїв з початку поточної доби. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та Євгенівка.

На Курахівському напрямку кількість бойових дій не змінилась. Разом з тим, ворог наніс бомбових ударів по Ілінці із застосуванням трьох КАБів та Єлизаветівці із застосуванням двох КАБів.

На Времівському напрямку агресор теж продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби. По одному КАБу ворог скинув на Велику Новосілку та Урожайне.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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