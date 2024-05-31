На Покровском направлении еще продолжаются 11 из 24 боев с начала суток, - Генштаб ВСУ

Количество боевых столкновений возросло до 70. По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжает применять управляемые авиационные бомбы по украинским населенным пунктам с территории РФ. Еще три КАБа с направления российского Белгорода сбросили террористы на Белый Колодец. В общем, с начала суток это село подверглось шести бомбовым ударам КАБами из воздушного пространства Российской Федерации.

На Купянском направлении противник 10 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Боевые действия еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка, Берестовое и Дружелюбовка. Ситуация контролируемая.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг несколько активизировался в районе Торского. Украинские защитники стойко держат позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.

На Северском направлении противник снова проявляет активность в районе Роздоловки. Ситуация контролируемая.

Читайте также: РФ использует страх Запада перед эскалацией для того, чтобы ее совершать, - Кулеба

На Краматорском направлении с начала суток противник шесть раз предпринял попытки улучшить свое тактическое положение. Во второй половине дня украинские защитники отражали вражеские атаки вблизи Нового, Андреевки и Богдановки.

На Покровском направлении еще продолжаются 11 из 24 боев с начала текущих суток. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Уманское и Евгеновка.

На Кураховском направлении количество боевых действий не изменилось. Вместе с тем, враг нанес бомбовые удары по Ильинке с применением трех КАБов и Елизаветовке с применением двух КАБов.

На Времовском направлении агрессор тоже продолжает применять управляемые авиационные бомбы. По одному КАБу враг сбросил на Большую Новоселку и Урожайное.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Читайте также: Самая напряженная ситуация на Покровском направлении, также враг пытается атаковать на Купянском и Северском направлениях, - Генштаб ВСУ