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Польща підіймала в небо свою авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні

Польща підняла в небо військові літаки

Під час повітряної атаки російських військ по Україні у ніч проти 1 червня Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників.

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Попереджаємо, що було задіяно літаки Польщі та союзників, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що "всі необхідні для убезпечення польського повітряного простору процедури було проведено".

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Масований ракетний удар по Україні

У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Автор: 

авіація (4121) обстріл (28449) Польща (8496)


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Топ коментарі
+11
Я не уявляю як жити з таким соромом, з такою показовою нікчемністю та показовим знущанням над здоровим глуздом, коли все, від віри в Бога та людяності до логічних вчинків ПАРТНЕРА ТА ДРУГА, якщо звісно це не пустопорожня брехня, ТИ ПРОСТО ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАХИСТИТИ ТОГО КОМУ ТИ КОЖЕНЬ ДЕНЬ ЗАВДЯЧУЄШ СПОКОЄМ У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ, У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ, кому ти що дня втираєш про дружбу на віки, поки тебе захищає СОБОЮ твій друг, поранений, не маючий достатньої зброї, яку маєш ти!!!!!
Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
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01.06.2024 08:51
+6
Польща підняла свої єраплани і не злякалася? Хоча, може візуально і не злякалася, а в штани наклала. Краще-бі віддала свої літаки тим, хто не боїться кацапів і вбиває це козломорде стадо дикунів тищами, більше було-би толку для всіх.
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01.06.2024 09:28
+5
Якби ракета навіть впала на Варшаву, поляки морозились би --- це не расєйська!!
Марсіани запустили, пля!
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01.06.2024 08:54
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Щоб не побачити як ракети залітають в ЄС? ми дуже раді
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01.06.2024 08:29 Відповісти
Польща пропонує зібрати та навчити на своїй території бойовий підрозділ українців, які проживають у Польщі та підлягають призову до української армії.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
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01.06.2024 08:29 Відповісти
Ето крічющєє нарушеніє прав чєловєка!
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01.06.2024 08:41 Відповісти
То буде добра справа.
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01.06.2024 09:07 Відповісти
чим для тебе вона добра старий ти совок? Ти визнаєш, що Польща має право розпоряджатися громадянами України?
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01.06.2024 09:09 Відповісти
Як шо це громадяни України, то вони ПОВИННІ виконати свій ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОБОВ'ЯЗОК ПО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ.
Далі можешь тут не онаніровать.
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01.06.2024 09:23 Відповісти
Ти визнаєш, що Польща має право розпоряджатися громадянами України?
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01.06.2024 10:08 Відповісти
Онан, ти тупий? Я ж тобі все вже написав. Онануй далі.
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01.06.2024 10:09 Відповісти
ти не відповів, дай відповідь, чи визнаєш ти, що Польща може розпоряджатися громадянами України? так чи ні?
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01.06.2024 10:12 Відповісти
Онан, тільки з огляду на твою тупість поясню - мені БАЙДУЖЕ ЯКІМ способом та ХТО примусить слимаків виконувати їх ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОБОВ'ЯЗОК. Польський уряд чи уряд Франції чи Нідерландів тощо це зробить. От ти, онан, де зараз? У Польші чи у Німеччині?
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01.06.2024 11:28 Відповісти
Роками людям розповідали, що держава нічого людям не виннна, то і люди державі нічого не винні.
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01.06.2024 10:10 Відповісти
знову якийсь звіздьож. Польша пропонує зібрати підрозділ з громадян України, ага. А нічого, що це не громадяни Польщі і Польща не може розпоряджатися громадянами України? Чи може?
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01.06.2024 09:08 Відповісти
А в голову не налазить, що Польша може офіційно дозволити діяльність на її території мобілізаційних структур України, які будуть працювати виключно з громадянами України?
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01.06.2024 10:23 Відповісти
де таке написано?

Польща пропонує зібрати та навчити на своїй території бойовий підрозділ українців, які проживають у Польщі та підлягають призову до української армії

де тут про "Польша може офіційно дозволити діяльність на її території мобілізаційних структур України"???
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01.06.2024 10:39 Відповісти
Не написано. Але ти ж підняв крик з переляку, що Польша не може цього робити з не своїми громадянами. То я припустив,як це можна буде владнати. І як твоїх друзів-ухилянтів можна бути легко взяти за сраку.
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01.06.2024 11:43 Відповісти
Так ніде не написано, що то буде робитися примусово...
А ідея нормальна, впевнений їм і керівника нормального дадуть, що не кидає на м'ясні штурми без броніків і зброї.
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01.06.2024 11:54 Відповісти
Д Я К У Є М О!
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01.06.2024 08:29 Відповісти
Невже будуть стріляти? Та ні, ви що, а то путін нападе!
А якщо випадково встрелять?? Негайно посадити всі літаки!
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01.06.2024 08:39 Відповісти
На Бурштин ракети йшли майже по кордону...
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01.06.2024 08:43 Відповісти
Якби ракета навіть впала на Варшаву, поляки морозились би --- це не расєйська!!
Марсіани запустили, пля!
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01.06.2024 08:54 Відповісти
Байден подзвонив би, сказав би "не ескаліровать".

Як тоді, коли було вбито двох громадян країни NATO і ЄС.
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01.06.2024 14:48 Відповісти
Кріпко гуділи?
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01.06.2024 08:45 Відповісти
Я не уявляю як жити з таким соромом, з такою показовою нікчемністю та показовим знущанням над здоровим глуздом, коли все, від віри в Бога та людяності до логічних вчинків ПАРТНЕРА ТА ДРУГА, якщо звісно це не пустопорожня брехня, ТИ ПРОСТО ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАХИСТИТИ ТОГО КОМУ ТИ КОЖЕНЬ ДЕНЬ ЗАВДЯЧУЄШ СПОКОЄМ У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ, У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ, кому ти що дня втираєш про дружбу на віки, поки тебе захищає СОБОЮ твій друг, поранений, не маючий достатньої зброї, яку маєш ти!!!!!
Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
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01.06.2024 08:51 Відповісти
Згоден на 100%.
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01.06.2024 09:53 Відповісти
Як зворушливо...
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01.06.2024 08:53 Відповісти
А з якою метою? Пальне зпалити?
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01.06.2024 09:06 Відповісти
Цікаво, Віслу перелетіли чи ні?
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01.06.2024 09:17 Відповісти
Нам тоже надо учиться у Поляков как защищать свои национальные интересы.
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01.06.2024 09:27 Відповісти
Польща підняла свої єраплани і не злякалася? Хоча, може візуально і не злякалася, а в штани наклала. Краще-бі віддала свої літаки тим, хто не боїться кацапів і вбиває це козломорде стадо дикунів тищами, більше було-би толку для всіх.
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01.06.2024 09:28 Відповісти
Та вхерячте вже хоча би раз з тієї авіації а то тільки марно шум робите виглядаєте боягузами
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01.06.2024 09:33 Відповісти
Тепер пральні машини поляків шум створюють.
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01.06.2024 09:54 Відповісти
Слідкували щоб всі ракети що до них залетіли попали по цілям в Україні?
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01.06.2024 10:22 Відповісти
Растет храбрость войска польского!
Потужно стронг
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01.06.2024 10:42 Відповісти
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01.06.2024 10:46 Відповісти
 
 