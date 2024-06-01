Польща підіймала в небо свою авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні
Під час повітряної атаки російських військ по Україні у ніч проти 1 червня Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників.
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Попереджаємо, що було задіяно літаки Польщі та союзників, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що "всі необхідні для убезпечення польського повітряного простору процедури було проведено".
Масований ракетний удар по Україні
У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
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Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Далі можешь тут не онаніровать.
Польща пропонує зібрати та навчити на своїй території бойовий підрозділ українців, які проживають у Польщі та підлягають призову до української армії
де тут про "Польша може офіційно дозволити діяльність на її території мобілізаційних структур України"???
А ідея нормальна, впевнений їм і керівника нормального дадуть, що не кидає на м'ясні штурми без броніків і зброї.
А якщо випадково встрелять?? Негайно посадити всі літаки!
Марсіани запустили, пля!
Як тоді, коли було вбито двох громадян країни NATO і ЄС.
Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
Потужно стронг