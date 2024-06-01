Польща підіймала в небо свою авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні

Під час повітряної атаки російських військ по Україні у ніч проти 1 червня Польща підіймала в повітря свої бойові літаки та авіацію союзників.

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Попереджаємо, що було задіяно літаки Польщі та союзників, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що "всі необхідні для убезпечення польського повітряного простору процедури було проведено".

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Масований ракетний удар по Україні

У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.