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Польша поднимала в небо свою авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине

Польща підняла в небо військові літаки

Во время воздушной атаки российских войск по Украине в ночь на 1 июня Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников.

Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Предупреждаем, что были задействованы самолеты Польши и союзников, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "все необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства процедуры были проведены".

Также читайте: Украина получила право бить по территории РФ польским оружием еще с 2022 года, - глава МИД Сикорский

Массированный ракетный удар по Украине

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
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Топ комментарии
+11
Я не уявляю як жити з таким соромом, з такою показовою нікчемністю та показовим знущанням над здоровим глуздом, коли все, від віри в Бога та людяності до логічних вчинків ПАРТНЕРА ТА ДРУГА, якщо звісно це не пустопорожня брехня, ТИ ПРОСТО ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАХИСТИТИ ТОГО КОМУ ТИ КОЖЕНЬ ДЕНЬ ЗАВДЯЧУЄШ СПОКОЄМ У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ, У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ, кому ти що дня втираєш про дружбу на віки, поки тебе захищає СОБОЮ твій друг, поранений, не маючий достатньої зброї, яку маєш ти!!!!!
Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
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01.06.2024 08:51
+6
Польща підняла свої єраплани і не злякалася? Хоча, може візуально і не злякалася, а в штани наклала. Краще-бі віддала свої літаки тим, хто не боїться кацапів і вбиває це козломорде стадо дикунів тищами, більше було-би толку для всіх.
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01.06.2024 09:28
+5
Якби ракета навіть впала на Варшаву, поляки морозились би --- це не расєйська!!
Марсіани запустили, пля!
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01.06.2024 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Щоб не побачити як ракети залітають в ЄС? ми дуже раді
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01.06.2024 08:29 Ответить
Польща пропонує зібрати та навчити на своїй території бойовий підрозділ українців, які проживають у Польщі та підлягають призову до української армії.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
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01.06.2024 08:29 Ответить
Ето крічющєє нарушеніє прав чєловєка!
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01.06.2024 08:41 Ответить
То буде добра справа.
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01.06.2024 09:07 Ответить
чим для тебе вона добра старий ти совок? Ти визнаєш, що Польща має право розпоряджатися громадянами України?
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01.06.2024 09:09 Ответить
Як шо це громадяни України, то вони ПОВИННІ виконати свій ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОБОВ'ЯЗОК ПО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ.
Далі можешь тут не онаніровать.
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01.06.2024 09:23 Ответить
Ти визнаєш, що Польща має право розпоряджатися громадянами України?
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01.06.2024 10:08 Ответить
Онан, ти тупий? Я ж тобі все вже написав. Онануй далі.
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01.06.2024 10:09 Ответить
ти не відповів, дай відповідь, чи визнаєш ти, що Польща може розпоряджатися громадянами України? так чи ні?
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01.06.2024 10:12 Ответить
Онан, тільки з огляду на твою тупість поясню - мені БАЙДУЖЕ ЯКІМ способом та ХТО примусить слимаків виконувати їх ГРОМАДЯНСЬКІЙ ОБОВ'ЯЗОК. Польський уряд чи уряд Франції чи Нідерландів тощо це зробить. От ти, онан, де зараз? У Польші чи у Німеччині?
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01.06.2024 11:28 Ответить
Роками людям розповідали, що держава нічого людям не виннна, то і люди державі нічого не винні.
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01.06.2024 10:10 Ответить
знову якийсь звіздьож. Польша пропонує зібрати підрозділ з громадян України, ага. А нічого, що це не громадяни Польщі і Польща не може розпоряджатися громадянами України? Чи може?
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01.06.2024 09:08 Ответить
А в голову не налазить, що Польша може офіційно дозволити діяльність на її території мобілізаційних структур України, які будуть працювати виключно з громадянами України?
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01.06.2024 10:23 Ответить
де таке написано?

Польща пропонує зібрати та навчити на своїй території бойовий підрозділ українців, які проживають у Польщі та підлягають призову до української армії

де тут про "Польша може офіційно дозволити діяльність на її території мобілізаційних структур України"???
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01.06.2024 10:39 Ответить
Не написано. Але ти ж підняв крик з переляку, що Польша не може цього робити з не своїми громадянами. То я припустив,як це можна буде владнати. І як твоїх друзів-ухилянтів можна бути легко взяти за сраку.
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01.06.2024 11:43 Ответить
Так ніде не написано, що то буде робитися примусово...
А ідея нормальна, впевнений їм і керівника нормального дадуть, що не кидає на м'ясні штурми без броніків і зброї.
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01.06.2024 11:54 Ответить
Д Я К У Є М О!
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01.06.2024 08:29 Ответить
Невже будуть стріляти? Та ні, ви що, а то путін нападе!
А якщо випадково встрелять?? Негайно посадити всі літаки!
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01.06.2024 08:39 Ответить
На Бурштин ракети йшли майже по кордону...
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01.06.2024 08:43 Ответить
Якби ракета навіть впала на Варшаву, поляки морозились би --- це не расєйська!!
Марсіани запустили, пля!
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01.06.2024 08:54 Ответить
Байден подзвонив би, сказав би "не ескаліровать".

Як тоді, коли було вбито двох громадян країни NATO і ЄС.
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01.06.2024 14:48 Ответить
Кріпко гуділи?
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01.06.2024 08:45 Ответить
Я не уявляю як жити з таким соромом, з такою показовою нікчемністю та показовим знущанням над здоровим глуздом, коли все, від віри в Бога та людяності до логічних вчинків ПАРТНЕРА ТА ДРУГА, якщо звісно це не пустопорожня брехня, ТИ ПРОСТО ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАХИСТИТИ ТОГО КОМУ ТИ КОЖЕНЬ ДЕНЬ ЗАВДЯЧУЄШ СПОКОЄМ У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ, У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ, кому ти що дня втираєш про дружбу на віки, поки тебе захищає СОБОЮ твій друг, поранений, не маючий достатньої зброї, яку маєш ти!!!!!
Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
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01.06.2024 08:51 Ответить
Згоден на 100%.
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01.06.2024 09:53 Ответить
Як зворушливо...
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01.06.2024 08:53 Ответить
А з якою метою? Пальне зпалити?
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01.06.2024 09:06 Ответить
Цікаво, Віслу перелетіли чи ні?
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01.06.2024 09:17 Ответить
Нам тоже надо учиться у Поляков как защищать свои национальные интересы.
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01.06.2024 09:27 Ответить
Польща підняла свої єраплани і не злякалася? Хоча, може візуально і не злякалася, а в штани наклала. Краще-бі віддала свої літаки тим, хто не боїться кацапів і вбиває це козломорде стадо дикунів тищами, більше було-би толку для всіх.
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01.06.2024 09:28 Ответить
Та вхерячте вже хоча би раз з тієї авіації а то тільки марно шум робите виглядаєте боягузами
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01.06.2024 09:33 Ответить
Тепер пральні машини поляків шум створюють.
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01.06.2024 09:54 Ответить
Слідкували щоб всі ракети що до них залетіли попали по цілям в Україні?
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01.06.2024 10:22 Ответить
Растет храбрость войска польского!
Потужно стронг
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01.06.2024 10:42 Ответить
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01.06.2024 10:46 Ответить
 
 