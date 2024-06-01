Польша поднимала в небо свою авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине
Во время воздушной атаки российских войск по Украине в ночь на 1 июня Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников.
Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Предупреждаем, что были задействованы самолеты Польши и союзников, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "все необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства процедуры были проведены".
Массированный ракетный удар по Украине
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
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Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Далі можешь тут не онаніровать.
Польща пропонує зібрати та навчити на своїй території бойовий підрозділ українців, які проживають у Польщі та підлягають призову до української армії
де тут про "Польша може офіційно дозволити діяльність на її території мобілізаційних структур України"???
А ідея нормальна, впевнений їм і керівника нормального дадуть, що не кидає на м'ясні штурми без броніків і зброї.
А якщо випадково встрелять?? Негайно посадити всі літаки!
Марсіани запустили, пля!
Як тоді, коли було вбито двох громадян країни NATO і ЄС.
Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
Потужно стронг