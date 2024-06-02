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енергетика (2483) відключення світла (1021)

Екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють, - Yasno

Зранку 2 червня 2024 року екстрені відключення світла застосовуються по всій країні.

Про це повідомив у фейсбуку генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, - інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні", - зазначив він.

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла.

екстрені відключення 2 червня 2024 року

Автор: 
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Топ коментарі
+15
решили поіпати мозок після підвищення,щоб люди переключили свою увагу на відсутність світла з роздіваючого тарифу ,дегенерати вже напряму вказають що населення ім вже не цікаве,бо з ростом тарифу сплати тільки впадуть,і гонять світло до єс
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02.06.2024 10:14
+12
все просто. Раніше треба було щось продати щоб щось заробити. З новими тарифами можно продавати електрику в Україні вдвічі менше, а отримати стільки ж. А саму електрику продати за Євро у ЄС. Це новий рівень зелених шахраїв
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02.06.2024 10:21
+12
Касатик ты недалекий, дело в том что подорожание е/е автоматически подтянет за собой в 2 раза цены и тарифы на все в том числе на хлеб и на доллар. Вангую что через месяц-два будет повышение цен на газ. Так что ты не только не купишь себе две пачки сигарет а положишь на полку зубы. А кто и до сих пор особо не шиковал тот вообще будет писю сосать
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02.06.2024 10:28
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Тобто не користуйтесь ліфтами, особливо в старих домах, які не мають генераторів.
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02.06.2024 10:12 Відповісти
решили поіпати мозок після підвищення,щоб люди переключили свою увагу на відсутність світла з роздіваючого тарифу ,дегенерати вже напряму вказають що населення ім вже не цікаве,бо з ростом тарифу сплати тільки впадуть,і гонять світло до єс
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02.06.2024 10:14 Відповісти
лично мне вообще ничем поднятие,платил 250 грн в мес (120кв) ну сейчас 520-550,ну не докуплю 2-3 пачки сиранет в месяц...
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02.06.2024 10:18 Відповісти
А він за 3 грн.горобця в полі заганяє.
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02.06.2024 10:20 Відповісти
Не согласен...10 грн.квт(!) после 7.5. Юр.лицо.
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02.06.2024 10:20 Відповісти
Касатик ты недалекий, дело в том что подорожание е/е автоматически подтянет за собой в 2 раза цены и тарифы на все в том числе на хлеб и на доллар. Вангую что через месяц-два будет повышение цен на газ. Так что ты не только не купишь себе две пачки сигарет а положишь на полку зубы. А кто и до сих пор особо не шиковал тот вообще будет писю сосать
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02.06.2024 10:28 Відповісти
никто зубы на полку не положит,у нас народонаселение очень любит прибедняться,вчера только на кассе старье(пенсота ) стояли обсуждали какая пенсия маленькая а сами форель покупали и конину,а все ныть как плохо живеться
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02.06.2024 10:32 Відповісти
Там мабуть з заднього карману чоловіка стирчав мєнтовський погон, а з труселів жінки звисала суддівська мантія. Таких пенсіонерів - одиниці.
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02.06.2024 10:49 Відповісти
Таких десятки тисяч.
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02.06.2024 11:48 Відповісти
Так, "почетна" пенсія" за те, що гарно "наколядували", все життя працюючи на власну кишеню.
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02.06.2024 12:59 Відповісти
Вы громче кричите что у нас пенсионеры форель и конину жрут. То завтра власть 10грн/кВт сделает. То наверное *льготные* пенсионарии которые в 35-45 лет выходят на пенсию и покупают конину. Тот кто своим горбом пенсию заработал конину уже жевать чисто физически не сможет. Да и вообще скоро с пенсией будут напряги. Работать некому, молодые кто на фронте кто в бегах, а в стране остались только мусора, ТЦКшники и пенсионеры. Власть уже открыто заявляет что через пару лет пенсии отменят и каждый должен сам позаботиться о своей пенсии.
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02.06.2024 11:24 Відповісти
Все проще. У таких пенсионеров дети хорошо зарабатывают и содержат родителей.
Может у них какое-то торжество, вот дети по списку и заказали покупки и т.д.
Возможно эти пенсионеры и детей своих устроили на свои хлебные освобождающиеся места.
А дети депутатов, прокуроров и судей уже в 16-18 лет полностью упакованы на 100 лет вперед и гоняют по улицам городов на Феррари
Но это же не говорит о том, что все жители Украины стали жить богато.
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02.06.2024 12:51 Відповісти
Товарищ Кац всегда предлагает сдаться
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02.06.2024 13:21 Відповісти
таких не много. Не ровняй всех. К примеру 10 000 или 100 000, и 40 млн. это не одно и тоже.
Те 100 000 по 4.32 платят и не замечают и по 7.32 будут платить и не заметят. Им все равно. Бабла хватит.
У них чашка кофе дороже стоит.
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02.06.2024 12:45 Відповісти
Ну при зарплаті хоча б 20 000 не покладе ніхто зуби на полицю... Ну і субсидії ніхто не відміняв
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02.06.2024 10:34 Відповісти
"сиранет" це що ?
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02.06.2024 10:33 Відповісти
От у Вас особисто є хоч мінімальне уявлення про те, як працює енергетика та якими зусиллями?
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02.06.2024 10:19 Відповісти
був бегемот? Зараз гипопотам. Що Булгаков кумір життя ?
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02.06.2024 10:24 Відповісти
Що, більше сказати нічого? Що ти маєш проти Булкакова? Методичку?
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02.06.2024 11:40 Відповісти
проти його творів багато чого. Наприклад
Булгаков Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман..".
Ти схоже черговий кацапський ждун
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02.06.2024 11:47 Відповісти
Ти, схоже, дурачок. 1. Ніколи нікому не вішай ярлики. 2. Ти здохнеш, і всі тебе забудуть, а твори Булгакова житимуть вічно. Розберись спочатку, чому проти нього реально зараз шум пішов. 3. Чому твори адольфа можна?
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02.06.2024 14:02 Відповісти
Хто щось піз=в про ярлик? Піздота Кіт з рейтінгом О\О? Тому сам патентований блазень і дебіл. 2 мМожеш не сумніватися, ти подохнеш теж, але з приставкою "зелений" дуполіз" і "чекун. Де твори Адольфа можно? На паРашаТВ? Чий Крим, йолоп?
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02.06.2024 15:00 Відповісти
Вашого опонента Гугол знайшов - а вас ніту ( ось якби ви фантазію проявили у створенні нікнейму може тоді Гугол би вас видав в пошуку ).
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02.06.2024 18:21 Відповісти
все просто. Раніше треба було щось продати щоб щось заробити. З новими тарифами можно продавати електрику в Україні вдвічі менше, а отримати стільки ж. А саму електрику продати за Євро у ЄС. Це новий рівень зелених шахраїв
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02.06.2024 10:21 Відповісти
Мій холодильник і пралка споживають незадежно від тарифу .
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02.06.2024 10:28 Відповісти
і від графіка? а як щодо рахунків за ел.?
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02.06.2024 10:31 Відповісти
Графік до чого?Якщо холодильник не працює 2-3 години,він потім в двічі більше з*їсть гад.Споживання +- одинакове з відключенням і без.Споживаю 110-130кВт по двухзонному 60/40 десь у відсотках.Для мене підвищення не дуже помітне.
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02.06.2024 10:41 Відповісти
але змушен будеш платити вдвічі більше незалежно від спожитої енергії протягом доби. таріф ніч теж підняли. Та й що ти помітити за одну добу?
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02.06.2024 10:50 Відповісти
Ти мене не зрозумів просто.Зновими тарифами вони продадуть так само і отримають в двічі більше!!!
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02.06.2024 10:52 Відповісти
У вас мабуть є газ. А уявіть, як зараз тим хто живе у багатоповерхівках, де все на електриці.
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02.06.2024 10:53 Відповісти
Газ є і проживаю сам наразі,а так з бойлером було до 400кВт
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02.06.2024 11:05 Відповісти
У мене все на електриці і не економлю сильно. 300 на двох. Звідки у Вас 400?
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02.06.2024 11:42 Відповісти
У мене бойлер (50), холодильник та пралка, але менше 100 кВт "набігає". Вдома майже не готую, тому так мало. Бойлер фактично лише на душ працює, а воду я ******** ледь теплу. Суцільна економія
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02.06.2024 11:43 Відповісти
В Украине не хватает е/енергии поетому власть приняла закон всем автомобилистам среди белого дня ездить с включенными фарами. Логика сумашедшая в етом государстве.
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02.06.2024 10:23 Відповісти
А ви бронебійний або бот, бо вже цю тезу нещодавно аргументовано розбирали із вами.
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02.06.2024 10:33 Відповісти
якщо порівняти вартість 1 квт електроенергії в ЄС і в Україні, для населення, то українці по тарифу на свіло , одні із найбагатших громадян ЄС і платять більше від багатьох споживачів в ЄС .
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02.06.2024 10:27 Відповісти
Ну так війна ж все спише. Зелеуйобки не оригінальні.
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02.06.2024 10:33 Відповісти
В Італії 25 євроцентів.
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02.06.2024 11:43 Відповісти
Дебіл! Тобі не розповіли скільки середня зарплатня у Італії?
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02.06.2024 15:04 Відповісти
То може ще більше ціну підняти, може тоді з'явиться електрика?
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02.06.2024 10:29 Відповісти
Тариф ніяк не вплине на наявність е/е.
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02.06.2024 10:56 Відповісти
Judge Rico Dredd
@**************
·
43 хв
ЦВК, яка вважає вибори не потрібними; Мінсоц, яке каже, що пенсій не буде, а на старість відкладайте самі; спікер законодавчого органу, який називає закони "закарлючками"; гарант Конституції, який зґвалтував Конституцію у всі можливі способи і в кілька неможливих. Наша держава.
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02.06.2024 10:32 Відповісти
А лиса мустафа казала,що електростанції захищені.
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02.06.2024 10:36 Відповісти
Ну ви б ще торішній сніг згадали
Або ті 40 млрд. на розробку дронів.
Забудьте, бо то все - вороже ІПСО!
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02.06.2024 10:58 Відповісти
Ну не можна їх на 100% захистити, хоч ви-ись!
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02.06.2024 11:44 Відповісти
А продовжите 3,14здіти на ахметку - відключимо газ.
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02.06.2024 10:42 Відповісти
що до Ахметки . Общая рыночная стоимость новичков ФК "Шахтар" сезону 23\24 : 71,30 млн €
https://www.transfermarkt.world/shakhtar-donetsk/transfers/verein/660
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02.06.2024 10:55 Відповісти
Їм вигідно, щоб населення споживало менше, відключення можна списати на обстріли. А тим часом все продавати в ЄС.
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02.06.2024 10:54 Відповісти
Інфузорія детектед.
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02.06.2024 11:39 Відповісти
🤣🤣🤣😆
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02.06.2024 16:56 Відповісти
 
 