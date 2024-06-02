Екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють, - Yasno

Зранку 2 червня 2024 року екстрені відключення світла застосовуються по всій країні.

Про це повідомив у фейсбуку генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, - інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні", - зазначив він.

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла.