Экстренные отключения света введены по всей стране. Графики не действуют - Yasno
С утра 2 июня 2024 года экстренные отключения света применяются по всей стране.
Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, - информирует Цензор.НЕТ.
"Утро. Экстренные отключения по всей стране... графики не действуют. Будьте осторожны", - отметил он.
Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света.
Топ комментарии
+15 Влад 80947f19
показать весь комментарий02.06.2024 10:14
+12 Frol Fedoroff
показать весь комментарий02.06.2024 10:21
+12 Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий02.06.2024 10:28
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Может у них какое-то торжество, вот дети по списку и заказали покупки и т.д.
Возможно эти пенсионеры и детей своих устроили на свои хлебные освобождающиеся места.
А дети депутатов, прокуроров и судей уже в 16-18 лет полностью упакованы на 100 лет вперед и гоняют по улицам городов на Феррари
Но это же не говорит о том, что все жители Украины стали жить богато.
Те 100 000 по 4.32 платят и не замечают и по 7.32 будут платить и не заметят. Им все равно. Бабла хватит.
У них чашка кофе дороже стоит.
Булгаков Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман..".
Ти схоже черговий кацапський ждун
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ЦВК, яка вважає вибори не потрібними; Мінсоц, яке каже, що пенсій не буде, а на старість відкладайте самі; спікер законодавчого органу, який називає закони "закарлючками"; гарант Конституції, який зґвалтував Конституцію у всі можливі способи і в кілька неможливих. Наша держава.
Або ті 40 млрд. на розробку дронів.
Забудьте, бо то все - вороже ІПСО!
https://www.transfermarkt.world/shakhtar-donetsk/transfers/verein/660