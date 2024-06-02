Экстренные отключения света введены по всей стране. Графики не действуют - Yasno

С утра 2 июня 2024 года экстренные отключения света применяются по всей стране.

Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, - информирует Цензор.НЕТ.

"Утро. Экстренные отключения по всей стране... графики не действуют. Будьте осторожны", - отметил он.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света.